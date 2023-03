Schokoladige Werbeideen für Unternehmer

Norderstedt (nl/sw) Werbung mal anders! Die Präsentation eines Unternehmens ist heutzutage wichtiger denn je. Ilka Reher von der Schokoladendruckerei präsentiert auf der B2B NORD am 25. April Werbung, die sprichwörtlich auf der Zunge zergeht.



Wenn es um Präsente oder die Auswahl der richtigen Messe- Giveaways geht, ist das Angebot unüberschaubar. Wichtig ist hier, sich von der Masse abzuheben und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. „Individualität ist der Schlüssel zum Erfolg“, erklärt die Geschäftsführerin. Pralinen, Schokoladentäfelchen, Visitenkarten aus feinster Schokolade – die Produktpalette umfasst ein breites Spektrum. „Jedes Stück kann individuell in Farbe bedruckt werden, ganz gleich ob mit dem Firmenlogo oder einer persönlichen Botschaft, und das sogar in Kleinmengen. Selbst die Verpackung kann mit einem einmaligen Etikett auf dem Deckel zur attraktiven Werbebotschaft werden“, so Ilka Reher weiter. Innovative Werbung Bei der B2B NORD erhalten die Fachbesucher die ideale Gelegenheit sich von den schokoladigen Giveaways zu überzeugen. „Probieren Sie aus, wie lecker und eindrucksvoll innovative Werbung sein kann“, lädt Ilka Reher ein.

Veröffentlicht am: 20.03.2013