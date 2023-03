Seminare mit KOCHSPASS

Neumünster (em/ls) Hier ist der Name Programm. keller ! consulting und die Kochschule KOCHSPASS laden zu Seminaren der besonderen Art ein. Mit der Komibantion aus Training und Team- Koch-Event wird jede Firmenschulung zu einem unvergesslichen, nachhaltigen Erlebnis für die Mitarbeiter – denn hier trifft Theorie auf Praxis.



„Tagsüber bilden Sie sich weiter und anschließend kochen Sie zusammen unter professioneller Anleitung des erfahrenen Küchenmeisters ein schmackhaftes 3- Gänge-Menü“, erklärt Udo Keller, Geschäftsführer von keller ! consulting. Dazu bietet die Holmer Kochschule KOCHSPASS unter Leitung von Regina und Marc Hellmund genau das richtige Ambiente. Beheimatet in einer alten und urigen Reetdachkarte lässt sich die Weiterbildung in einem Seminar, fantastisch mit dem abschließenden Teamkochen, bei loderndem Kaminfeuer in der Tenne, verbinden. Beim gemeinsamen Verzehr und einem guten Wein kann der erfolgreiche Tag dann kommunikativ ausklingen.



„Gutes Gelingen im Team schafft Erfolge. Mit viel Spaß und guter Laune teilen Sie jedem Teammitglied seine Aufgabe zu, sorgen für den reibungslosen Ablauf und die zeitliche Reihenfolge, ganz so wie bei Projekten im richtigen Business. Nutzen Sie dieses Erfolgsrezept zur Förderung der Motivation, des Teamgeistes und der Gruppendynamik ihrer Mitarbeiter“, rät Udo Keller, der seit mehr als 18 Jahren im Bereich Coaching, Training und Prozessoptimierung tätig ist. In einem gemeinsamen Vorabgespräch stimmt das Team von keller ! consulting und der Kochschule KOCHSPASS die Seminarinhalte ganz individuell auf die Firma oder ein laufendes Projekt ab. Gleichwohl kann der Auftraggeber die Komponenten des Menüs nach seinen Wünschen zusammenstellen. Gemeinsam werden somit die Zutaten für den Erfolg des Events kreiert.



Foto: Seminare perfekt verbinden und die Gruppendynamik stärken.

Veröffentlicht am: 24.04.2013