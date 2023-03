Software zur Unterstützung von Geschäftsprozessen

Hamburg (lr/sw) HQ Simplified Business ist eine moderne Business-Software, die im März 2012 gegründet wurde und Einfachheit konsequent umsetzt. Durch umfassende Funktionsmodule und eine bestmögliche Integration in die bestehende Unternehmensinfrastruktur können Unternehmensanforderungen des Mittelstandes effektiv umgesetzt werden.



„Wir sind uns sicher, dass heutzutage die Software der „Großen“ auch für den Mittelstand bezahlbar sein muss. Anforderungen wie Individualisierung, Einfachheit und Transparenz stellen wir daher unseren Kunden zu einem fairen Preis zur Verfügung. Gleichzeitig begleiten wir unsere Kunden als Partner im Einführungsprozess“, so Geschäftsführer Tobias Hagenau. Zu dem aktuellen Funktionsumfang von HQ Simplified Business zählen Funktionsmodule wie: Kundenmanagement, Angebotserstellung, Produktstamm, Projekt- und Kapazitätsplanung, Mitarbeiterverwaltung, Ressourcenverwaltung, Zeiterfassung, Dokumentenmanagement, Controlling und Reporting, Finanzen, Dokumentation und noch vieles mehr. „Unsere Kunden haben einen spürbaren Sofortnutzen durch die Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit. Die Arbeit mit HQ benötigt nur einen geringen Einführungsaufwand und hat einen flexiblen Zugriff, da keine lokalen Installationen nötig sind“, ergänzt Nils Czernig, der das Unternehmen ebenfalls mitgegründet hat und als Geschäftsführer fungiert. „Abhängig vom Bedarf bieten wir unseren Kunden verschiedene Preisstaffeln an. Das sind zum Beispiel die Pakete Basic, Business und Enterprise. Die Preisgestaltung richtet sich dabei nach der Nutzerzahl und dem benötigten Funktionsumfang.“



Die angebotene Software passt sich stets dem Kunden an und nicht umgekehrt. „Wir bieten unseren Kunden Software-as-a-Service und somit ein zentrales System für das gesamte Auftrags- und Projektmanagement. Außerdem garantieren wir hohe Sicherheit und intuitive Funktionalität. Auf den Wunsch unser bestehenden Kunden arbeiten wir aktiv an neuen Features, um zum Beispiel auch die Bereiche Artikelstamm, Stücklisten, Lieferanten und Belegwesen abzudecken. Darüber hinaus setzt HQLabs auf Partnerschaft. Durch ein attraktives Partnerprogramm soll die Bekanntheit und Reichweite von HQLabs gesteigert werden.



„Ziel der Kooperationspartnerschaft ist es, Ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Mit professioneller Beratung sowie effizienter Software spart Ihr Kunde Zeit und Geld. Sie als Partner geben somit Ihren Kunden Lösungen aus einer Hand“, so Tobias Hagenau. „Als Zielgruppen unseres Partnerprogrammes sehen wir erfahrungsgemäß kleine bis mittlere Unternehmensberatungen mit Fokus auf Prozessmanagement und -optimierung. Außerdem gehören auch das Projektmanagement und -schulungen sowie Kundenkontaktmanagement und Vertriebstrainings dazu. In den Bereichen Personalmanagement und -entwickung, Coaching, IT-Systemhäuser und Enterprise Technology Consulting sind wir ebenfalls vertreten. Um die Liste abzuschließen möchte ich ebenfalls noch Softwareanbieter mit Spezial- und Nischenlösungen und freiberufliche Berater, die Ihr Angebotsportfolio erweitern möchten, erwähnen“, so Mitgründer und ebenfalls Geschäftsführer Lucas Bauche. „Wir freuen uns über Anfragen interessierter Partner. Unser Ziel steht fest! Wir wollen mit unserer Software die Effizienz der mittelständischen Unternehmen steigern“, so die drei Gründer Tobias Hagenau, Lucas Bauche und Nils Czernig abschließend. Weitere Informationen über das Unternehmen und die bestehende Angebotspalette sowie den Kontakt für Anfragen finden Unternehmer auch im Internet auf der firmeneigenen Homepage.



Foto: Das Team der HQLabs GmbH entwickelt komplette Softwarelösungen für Kunden und deren Unternehmen. Eine individuelle Abstimmung auf das jeweilige Firmenprofil gehört dabei zum Standard.

Veröffentlicht am: 24.07.2014