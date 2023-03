Sommeraktion für die Messeplanung

Norderstedt (kv) Jetzt in der Sommerzeit steht bei vielen Unternehmen die Planung für Messen oder Ausstellungen im Herbst und im kommenden Frühjahr an. Somit kommt auch wieder die Überlegung welche Give-aways, bzw. besonderen Highlights für Kundenpräsente benötigt werden.



Ilka Reher von der Schokoladendruckerei unterstützt die Entscheidung mit einer besonderen Aktion. Gerade auf Messen und für Kundengeschenke werden von ihren Kunden gerne Pralinen mit Logodruck verschenkt bzw. als Dekoobjekt bei einem Empfang auf den Tellern arrangiert.



Um auch anderen Unternehmen diese ungewöhnliche Art der Kundenansprache näher zu bringen, fertigt Ilka Reher für jeden Interessenten eine Musterpraline mit dem Firmenlogo. „Wir haben festgestellt, dass sich einige garnicht vorstellen können, wie eine bedruckte Praline im Endeffekt aussehen kann. Das Ergebnis überrascht und überzeugt immer wieder. Jeder Interessent, der uns eine Bilddatei mit seinem Logo per Mail sendet, bekommt von uns seine ganz individuelle Musterpraline kostenlos“, so Ilka Reher.



Natürlich kann die Schokoladendruckerei auch viele weitere Werbeideen umsetzen. Ob Schokoladentafeln zur Produkteinführung oder Visitenkarten aus Schokolade, wichtig ist, dass die Besonderheit der Produkte bei den Kunden im Gedächtnis bleibt. Hierzu bespricht Ilka Reher genau alle Kundenwünsche, um dann genau das Produkt zu finden, das zur Werbeaussage passt.

Veröffentlicht am: 28.07.2011