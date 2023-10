Veröffentlicht am 18.10.2023

Bad Segeberg (em) Nach einer erfolgreichen Veranstaltung zu Beginn des Jahres laden die Wirtschaftsförderung des Kreises Segeberg (WKS), Kreishandwerkerschaft Mittelholstein und Wir für Segeberg (WfS) zur Zukunftswerkstatt am 09.11.2023 ab 17:30 Uhr in den Bürgersaal in Bad Segeberg ein.

Den Veranstaltern ist es gelungen für den Austausch zwischen Politik und Wirtschaft Schleswig-Holsteins Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Claus Ruhe Madsen, nach Bad Segeberg zu locken. Er wird sich den Fragen der Wirtschaft stellen, wenn es darum geht, wie sich Unternehmen durch diese herausfordernden Zeiten manövrieren und dabei weiter an Wachstum denken. Wie auch in den bisherigen Zukunftswerkstätten geht es darum Ideen und Lösungen zu entwickeln, um die Zukunft zu gestalten.

„Ein Unternehmer ist jemand, der etwas unternimmt, und kein Unterlasser.“ positioniert sich Marlis Stagat von „Wir für Segeberg“ dem Unternehmerverein in Bad Segeberg. Sie berichtet auch, dass die Stimmung in der Unternehmerschaft sehr unterschiedlich ist. Während einige auf Politik und ungünstige Rahmenbedingungen schimpfen, suchen andere motiviert und mutig nach eigenen Lösungen. Zum ersten Mal wird Clemens Hermann, der neue Geschäftsführer der WKS, die Zukunftswerkstatt begleiten. Voller Energie und Tatendrang hat er die neue Aufgabe in Bad Segeberg übernommen. „Besonders aufgrund der Vielfältigkeit der Herausforderungen z. B. durch Fachkräftemangel, Rohstoffknappheit, Krieg in Europa usw. ist es wichtig richtige Impulse zu setzen und Synergien zu bilden.“

Claus Ruhe Madsen war bereits im April auf dem Markplatz von Bad Segeberg präsent, als es um den Weiterbau der A20 ging. Er zeigte sich kämpferisch und gilt auch als ein Minister, der anpackt. Eine Eigenschaft, die besonders im Handwerk willkommen ist. „Innovation und Lösungsorientierung sind im Handwerk weit verbreitet. Verstehen, bündeln, handeln – das ist unsere Ausrichtung. Und so freuen wir uns, mit der Zukunftswerkstatt immer wieder zu kniffeligen Themen in den Austausch zu gehen.“ erklärt Carsten Bruhn von der Kreishandwerkerschaft.

Nach einem „Come togeher“ mit kulinarischer Begleitung von Florian Ritzki (Restaurant und Weinwirtschaft), startet die Zukunftswerkstatt um 18:15 Uhr offiziell. Der Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg, Toni Köppen, freut sich über die Initiative der Veranstalter und bringt sich bei diesem Thema gerne mit ein. Damit interessierte Unternehmer*innen auch Wege finden, wie Chancen genutzt und finanziert werden können wird Christian Hank von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH) einen kurzweiligen Impulsvortrag halten.

Nach einem Interview mit Claus Ruhe Madsen, welches Marlis Stagat führt, geht es in eine Podiumsdiskussion. Ulrike Molt (Strengliner Mühle), Niels Glage (Wachsfabrik Bad Segeberg) und Lars Krückmann (Kreishandwerksmeister) haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Das Publikum wird die digitale Möglichkeit bekommen, sich mit Fragen an der Diskussion zu beteiligen.

Gegen 20:30 Uhr wird Clemens Hermann (GF WKS), aller Voraussicht nach, die Veranstaltung abschließen. Ab sofort können sich Interessierte unter anmeldung@wks-se.de zur Veranstaltung anmelden. Die Veranstalter verzichten auch bei dieser Zukunftswerkstatt auf ein festgelegtes Eintrittsgeld, freuen sich jedoch über eine Beteiligung in Form einer freiwilligen Spende vor Ort.

Foto: Janina Finger (Kreishandwerkerschaft), Till Gottstein (WKS) und Marlis Stagat (Wir für Segeberg /WfS)