Süße Ideen für viele Gelegenheiten

Norderstedt (kv) Kunden- und Mitarbeiterpräsente sind Wertschätzung, Dankeschön und Motivation zugleich und gleichzeitig auch Werbung für das schenkende Unternehmen. Natürlich sind die Präsente auch Kostenfaktoren und so ist es besonders wichtig Geschenke zu wählen, die beim Kunden in Erinnerung bleiben, d. h. sich von den gängigen Artikeln abheben und einen Bezug zum Unternehmen herstellen.



Hier hat Ilka Reher von der Norderstedter Schokoladendruckerei die passenden Lösungen. Mit einem speziellen Schokoladendruck kann Ilka Reher feinste belgische Pralinen oder Schokoladentäfelchen mit den gewünschten Motiven versehen. So nutzen Unternehmen diese Möglichkeit, um zu Weihnachten Pralinen mit dem Firmenlogo an Kunden zu verschenken oder bei Weihnachtsfeiern oder Jahresabschlussfeiern als Dekoration auf der Tafel zu nutzen.



Für dieses Jahr hat sich Ilka Reher etwas Besonderes einfallen lassen. Ein mit Firmenlogo versehener Adventskalender ist ein Präsent, das sich von den üblichen Weihnachtsgeschenken abhebt. Wichtig ist, dass mit dem Schokoladendruck auch ganz individuelle Wünsche des Kunden umgesetzt werden können.

Veröffentlicht am: 23.09.2011