Süße Werbung für 2012

Norderstedt (kv) Es ist ein gutes Gefühl wenn die Idee zum Erfolg wird. So wird Ilka Reher, Geschäftsfühererin der Schokoladendruckerei, 2011 als gutes und sehr arbeitsreiches Jahr in Erinnerung behalten.



Ihre Idee, besondere Werbegeschenke und Produkte mit Schokoladendruck individualisiert anzubieten, stößt sowohl bei Firmen als auch Privatkunden auf großes Interesse.



Ein absoluter Renner

Im Laufe des Jahres wurden die Produkte auf mehreren Messen und Events präsentiert. Zuletzt auf dem 7. Marketing Forum des Marketing- Club Lübeck e.V. in den Mediadocks in Lübeck, wo der personalisierte Adventskalender mit eigenem Firmenlogo als süße Alternative zu den herkömmlichen, alljährlichen Weihnachtsgeschenken wie Wein o.ä., der absolute Renner war.



„Gerade bei Messen nehmen wir die Wünsche und Ideen auf um neue Produkte daraus zu entwickeln“, so Ilka Reher.

Mittlerweile unterstützen mit Edelgard Wohlgemuth, für den Marketing- und Vertriebsbereich, Claudia Meinz, als Vertriebsassistentin, und Claudia Stein, als Konditorin in der Schokoküche, drei weitere Mitarbeiter das Team um auch im neuen Jahr mit „Volldampf“ die Kundenwünsche umzusetzen. So präsentiert die Schokoladendruckerei die köstlichen Pralinen und neuen Produktideen gleich am 5. und 6. Januar auf der Merchandising-Messe in der Imtech Arena und am 7. und 8. Januar auf der Hochzeitsmesse bei Möbel Höffner in Barsbüttel. Eine gute Gelegenheit um die Werbemittelplanung für 2012 gleich mit den Profis der Schokoladendruckerei zu besprechen.



Weitere Informationen über die „süßen“ Dekorationen erhalten Interessierte online unter www. die-schokoladendruckerei.de.

Veröffentlicht am: 21.12.2011