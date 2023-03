Tagen und Incentives  mit Schwung ins neue Jahr starten

Bispingen (ab/lm) Tagen oder Teambuilding auf ganz individuelle und originelle Art – das und viel mehr können Kunden der Business- Partner in Bispingen erleben.



Die BusinessPartner Bispingen setzen sich aus sechs Unternehmen zusammen, die für individuelle Wunschumsetzung der geplanten Veranstaltung sorgen.



Center Parcs Bispinger Heide

Tagungen und Incentives der Extraklasse – darauf können sich die Besucher des Center Parcs verlassen. Flexible Räumlichkeiten mit moderner Tagungstechnik und komfortable Unterkünfte stellen den Erfolg jeder Veranstaltung sicher. Mit Platz für 10 bis 3.500 Personen finden große wie kleine Gruppen ausreichend Raum in den Tagungssälen. Natürlich finden die Teilnehmer in der Ausstattung Projektionsleinwände, Flipcharts, Pinnwände, Schreibblöcke mit Kugelschreibern und Bannern gegen Aufpreis.



RS Kart & Bowl Bispingen

Gemeinsam durchstarten und mit Kunden oder Mitarbeitern richtig Gas geben! Fünf Zentimeter Bodenfreiheit, lange Geraden, schnelle Kurven, die Rundenzeiten im Blick und das Ziel vor Augen – mit Kartspaß auf höchstem Niveau wird das Team auf Touren gebracht. Das Sportund Business-Center überzeugt außerdem durch optimale Rahmenbedingungen für Konferenzen, Produktpräsentationen, Seminare, Tagungen oder Incentives.



SNOW DOME Bispingen

Tagungen, Seminare, Hausmessen, Produktpräsentationen und Incentives der besonderen Art sowie die zünftige Hofbräu Gastronomie finden die Unternehmer in der außergewöhnlichen Location SNOW DOME Bispingen und dem dazugehörigen Drei-Sterne-Superior RESORT HOTEL Bispingen. Mit Platz für Tagungsteilnehmer von bis zu 380 Personen, einer Gastronomie- und Eventfläche für 3.000 Personen, einer 23.000 Quadratmeter großen Schneehalle zum Skifahren, Rodeln und faszinierenden Teambuilding- Programmen sowie einer großen Außenfläche für jede Menge Sommer-Aktivitäten erfüllt der SNOW DOME Bispingen beinahe jeden Wunsch.



Akzent Hotel „Zur Grünen Eiche”

Stilvoll und in Ruhe tagen sowie von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm profitieren können die Gäste im *** Superior Hotel. Bei Tagungen, Seminaren oder Firmenveranstaltungen finden bis zu 120 Personen Platz. Die mit Tageslicht erhellten Räumlichkeiten werden speziell nach den Wünschen jedes Kunden eingerichtet und verfügen über Tagungstechnik wie beispielsweise Overhead-Projektor, WLAN/ Internet, Rednerpult, Leinwand und Videoanlage.



Heidehotel Rieckmann

Das idyllisch gelegene Hotel überzeugt mit seinen erfahrenen Mitarbeitern und den gut ausgestatteten Tagungsräumen. Die für 8 bis 120 Personen ausgerichteten Räume bieten auch Platz für Erfahrungen der ungewöhnlichen Art. Als besonderes Incentive-Angebot gibt es den Malkurs „Bob-Ross®-Landschaften“ inklusive Mittagsimbiss, 4-Gänge-Genuss-Menü und Sekt-Frühstück. In diesem Kurs wird den Teilnehmern vermittelt, wie sie ein realistisches Landschaftsbild mit Öl auf die Leinwand bringen. Diese Tätigkeit fördert Spaß und dient gleichzeitig dem Teambuilding.



Heidehotel Bockelmann

„Entspannt tagen“ lautet das Motto im mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Heidehotel Bockelmann. Für kleine Meetings, Tagungen oder Seminare mit bis zu 30 Teilnehmern bieten die mit moderner Tagungstechnik ausgestatteten Räume beste Voraussetzungen für die perfekt umgesetzte Firmen-Veranstaltung.



Ausblick auf das neue Jahr

Auch in 2016 erwartet die Kunden der Business- Partner ein volles Programm und abwechslungsreiche Angebote. „Natürlich sind wir auch wieder als Aussteller auf der B2B NORD in Hamburg-Schnelsen mit dabei”, erklärt Natascha Gellersen-Mielke von den BusinessPartnern.

Veröffentlicht am: 11.01.2016