Viel Platz für Gewerbe im Norden

Norderstedt (kk/sh) Der FREDERIKSPARK ist ein wachsendes Quartier für wachsende Unternehmen. Mitten in Norderstedts Stadtteil Friedrichsgabe entsteht seit 2008 ein Nutzungsmix aus Gewerbe, Gastronomie, Nahversorgung, Wohnen und Freizeit.



Der Standort besticht durch seine zentrale Lage in der Metropolregion Hamburg und seine perfekte Verkehrsanbindung – ideal für Unternehmen, die für ihren nächsten Schritt nicht nur maßgeschneiderte Flächen suchen, sondern auch kurze Wege zu ihren Kunden und Lieferanten.



Viel Platz zur Entfaltung

Der FREDERIKSPARK bietet klein- und mittelständischen Unternehmen sowie Handwerkern idealen Freiraum zur Entfaltung. Die durchdachte Quartiersentwicklung sieht zwei Gewerberiegel vor, von denen sich der nördliche bereits in Realisierung befindet. Namhafte Unternehmen und Handwerksbetriebe haben sich hier niedergelassen und nutzen die einmaligen Standortvorteile.



www.frederikspark.de



Foto: Blick von oben auf den nördlichen Frederikspark: an der Durchgangsstraße Richtung Autobahn sind noch Gewerbeflächen verfügbar.

Veröffentlicht am: 02.07.2019