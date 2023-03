Volle Fahrt für Incentives und Kundenveranstaltungen

Bispingen (em/lm) Bispingen verfügt über eine Einrichtung, die in Deutschland ihresgleichen sucht: das Ralf Schumacher Kart & Bowl. Das nur knapp 60 Autobahnkilometer (A7, Abfahrt Bispingen) südlich von Hamburg gelegene Sport und Business-Center des ehemaligen Formel-1- und DTM-Piloten Ralf Schumacher birgt eine der modernsten und schönsten In- und Outdoor-Kartanlagen Europas. Jährlich zieht das Kartcenter über 200.000 Besucher aller Altersklassen an. Familien können hier ebenso spontanen Fahrspaß erleben, wie Gruppen, für die spezielle Arrangements angeboten werden.



Vor allem Firmen besuchen die Kartbahn, beispielsweise als Event zur Mitarbeitermotivation, für Kundenveranstaltungen oder einfach als Tagungsort. Vier Konferenzräume im Obergeschoss des voll klimatisierten Gebäudes, die mit modernstem technischem Equipment ausgestattet sind, sowie das Restaurant, das mit Ausblick auf die Indoor- und Outdoor-Bahnen ein besonderes Ambiente bietet, stellen hier den passenden Rahmen und Raum für 250 Personen. Eine rustikale Grillhütte mit rund 45 Plätzen und weiteren Outdoorsitzplätzen auf der 300 Quadratmeter großen Dachterrasse des Hauses stehen zusätzlich zur Verfügung.

Alles was den Rennsport so faszinierend macht, ist sowohl auf 600 Metern indoor und als auf 1.000 Metern outdoor verhanden: optimale Streckenführung für packende Renn- Action, maximaler Grip, Top-Speed, Karts für professionellste Ansprüche und eine persönliche Rennauswertung. Einlenken, bremsen, driften – auch für Einsteiger aufregend und spannend. Minimaler Bodenabstand – maximales Vergnügen!

Rennsportbegeisterten, aber auch allen, die vielleicht einfach nur einmal schnuppern möchten, bietet sich hier ein wahres Eldorado: Bereits im Eingangsbereich stimmt ein original Rennbolide von Ralf Schumacher auf das Thema ein, auf der Indoor-Bahn kurven die Fahrer um weitere original Formel-1-Flitzer herum. Über 100 gasbetriebene Karts, die täglich gewartet und jährlich gegen die neuesten Modelle ausgetauscht werden, bilden den Fuhrpark. Ein nach der DIN-ISO-Norm erstelltes Sicherheitskonzept sorgt für ungetrübten Fahrspaß.

Der Bau einer weiteren Outdoor-Strecke ermöglicht seit Neuestem eine Indoor-Outdoor-Fusion. Diese „Long Version“, über 2.000 Meter, wird in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli mit einem 9- Stunden-Rennen für jedermann erstmalig befahren und weiterhin für spezielle Events freigegeben. Eine 6-Bahnen-Bowlinganlage bietet ein weiteres und „umwerfendes“ sportliches Erlebnis, das nach getaner Arbeit im angrenzenden Barund Loungebereich bei Drinks und leckeren Snacks noch einmal ausgiebig besprochen werden kann. Raucher finden in der separaten Cigar Lounge in komfortablen Ledersesseln einen Wohlfühlplatz für den Genuss einer Zigarette oder einer aromatischen Zigarre aus dem Humidor.



Incentives Gemeinsam durchstarten

Mit Kunden oder Mitarbeitern richtig Gas geben!

Fünf Zentimeter Bodenfreiheit, lange Geraden, schnelle Kurven, die Rundenzeiten im Blick und das Ziel vor Augen.

Ob Sie im Team oder „Jeder gegen Jeden“ Ihre Runden drehen, das gemeinsame Pistenabenteuer wirkt nachhaltig und sorgt für einen regen Gedankenaustausch unter allen Beteiligten. Garantiert! Die spannende Action auf dem Asphalt wird das I-Tüpfelchen eines unvergesslichen Tages sein, an dem Teambuilding alles andere als auf der Strecke bleibt. Vor dem Start erhält jeder eine umfangreiche Einweisung durch die Instruktoren, die die Teilnehmer durch das Rennen begleiten und auf Wunsch im Anschluss die Siegerehrung durchführen. Das Team des Ralf Schumacher Kart & Bowl erstellt gern ein auf individuelle Wünsche sowie die Gruppengröße zugeschnittenes Angebot und steht selbstverständlich beratend zur Seite.



Zehn auf einen Strike

... und jede Menge Punkte in die Teamwertung einwerfen! Die in geschmackvollem Ambiente und gemütlicher Atmosphäre eingebettete sechs Bahnen Bowlinganlage des Ralf Schumacher Kart & Bowl bietet eine weitere Möglichkeit der sportlichen Zusammenarbeit. Jeder Teamspieler zwingt die Pins so gut er kann auf die Bretter und treibt den Teamscore in die Höhe.



Rasanter Jahresabschluss

Ob sportlich oder festlich, das Ralf Schumacher Kart & Bowl bietet den richtigen Rahmen für eine besondere Weihnachtsfeier! Da das bereits viele Unternehmen zu schätzen wissen, wird eine rechtzeitige Buchung empfohlen!

Veröffentlicht am: 24.06.2015