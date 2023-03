Werbeideen für 2012

Norderstedt (kv) Der Jahreswechsel bringt es mit sich, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und sich Gedanken über die bevorstehenden Ereignisse in 2012 zu machen.



Eine Zeit in der neue Projekte angeschoben und Termine abgestimmt werden. Wo wird sich das Unternehmen während des Jahres präsentieren, zum Beispiel auf Messen oder im persönlichen täglichen Kundenkontakt und welches Equipment ist dafür nötig? Immer gilt es, sich Gedanken über die Außendarstellung bei Give Aways oder anderen Werbeideen zu machen. Kreative Ideen sind gefragt, um bei den Kunden und Geschäftspartnern einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.



Die Schokoladendruckerei kreiert eine Vielzahl von Schokoladenprodukten, die durch einen ganz persönlichen Druck zu einem individuellen, unverwechselbaren Präsent und Werbeträger werden. Pralinen mit unterschiedlichen Füllungen oder auch Visitenkärtchen mit individuellen Logos oder Produktfotos sind nicht nur auf Messen ein Hingucker, sondern können auch auf Events als Tischdekoration zum Einsatz kommen. Wichtig ist natürlich auch die Qualität der Produkte. Gefertigt aus feinster belgischer Schokolade, werden sie nicht nur optisch höchsten Anforderungen gerecht, sondern überzeugen auch jeden Schokoladenliebhaber. Bei der Planung, welche Produkte der Schokoladendruckerei am besten zum geplanten Produkt oder Event passen, stehen die Mitarbeiter gern in einem persönlichen Gespräch mit Rat und Tat zur Seite.

Veröffentlicht am: 03.02.2012