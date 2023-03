Werbung - süß und auffällig

Norderstedt (kv) „Was kann getan werden, damit Werbung wirklich wahrgenommen wird?“ Diese Frage stellt sich bei jedem Event, das geplant wird sowie bei jeder Besprechung, welche die Außendarstellung des Unternehmens oder die Einführung eines neuen Produktes zum Thema hat.



Eine Frage, die Ilka Reher, Geschäftsführerin der Schokoladendruckerei, schon einigen ihrer Kunden beantworten konnte: „Probieren Sie es doch mal auf einem ungewöhnlichen Weg.“ Der Schokoladendruck ist gerade für Produktvorstellungen interessant. Hier ist es möglich das neue Produkt oder den Slogan auf Schokolade zu präsentieren. „Meine Kunden verteilen diese kleinen Präsente wie Visitenkarten oder Pralinen z. B. an ihrem Messestand oder legen die einzeln verpackten Pralinen beim Essen als Dekoration mit auf den Teller.“ Man kann sich sicher sein: Es wird darüber geredet!



„Ein Kunde von mir hat seine Wohnanlage auf kleine Täfelchen in Größe einer Visitenkarte drucken lassen und verteilt diese bei den Besichtigungsterminen. Die Leitung der Anlage versicherte mir, dass dies sehr gut bei den Kunden ankäme. Denn mit Schokolade verbinden die Menschen auch meist ein Stück Geborgenheit und so wird man immer wieder auch in den darauffolgenden Gesprächen auf diese ungewöhnliche Werbung angesprochen.“ Das Angebot der Schokoladendruckerei ist vielfältig. Verschiedene Größen und Formen können bedruckt werden. Neben Pralinen aus belgischer Schokolade gefüllt mit unterschiedlichen Füllungen, fertigt Ilka Reher für verschiedene Anlässe, wie Jubiläen von einzelnen Mitarbeitern, große Tortenaufleger an. Natürlich steht nicht nur der Druck im Vordergrund. Der Kunde erhält ein hochwertiges Produkt, das meist sogar zu schade zum Anbeißen ist und den größten Ansprüchen an Qualität genügt.

Veröffentlicht am: 11.05.2011