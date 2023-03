Wirtschaftsförderer besuchen weltgrößte Industriemesse

Pinneberg (em) Der Geschäftsführer der Kreiswirtschaftsförderungsgesellschaft WEP, Dr. Harald Schroers, besuchte gemeinsam mit den kommunalen Wirtschaftsförderern Stefan Krappa (Stadt Pinneberg) und Thomas Becken (Stadt Elmshorn) die weltweit größte Industriemesse in Hannover. Ziel war es, bei ausländischen Investoren die Werbetrommel für den Wirtschaftsstandort Kreis Pinneberg zu rühren.



Im Fokus der Delegation aus dem Kreis standen ansiedlungsinteressierte Unternehmen aus China und Indien. Die drei Wirtschaftsförderer warben in den zahlreichen Gesprächen bei Unternehmern und Verbandsvertretern für die Standortvorteile des Kreises Pinneberg und seiner Kommunen. Um auf den Kreis Pinneberg neugierig zu machen, hatte die Delegation einen extra für die Messe entwickelten Standortprospekt in chinesischen Schriftzeichen im Gepäck. „Wir haben auch für ausländische Investoren viel zu bieten“, sind sich Schroers, Becken und Krappa einig. „Mit dem Messebesuch haben wir uns bei den expansionsinteressierten Unternehmen als attraktiven Partner ins Gespräch bringen können. Außerdem konnten wir aus den Gesprächen viele Informationen und Fragen mitnehmen, die sowohl bei chinesischen als auch anderen ausländischen Investoren für einen europäischen Markteintritt von Interesse sind. Jetzt heißt es für uns Hausaufgaben machen, um bei konkreteren Anfragen die richtigen Antworten schnell parat zu haben, beziehungsweise an die zuständigen Stellen verweisen zu können.“



Die Hannover Messe ist die weltweit größte Industriemesse. 6.500 Unternehmen aus 70 Ländern zeigten Technologien für die Produktionsstätten und Energiesysteme der Zukunft. Etwa 220.000 Fachbesucher nutzten die Messe als Kommunikationsplattform und als Marktplatz für Ideen für den Auf- und Ausbau neuer und bestehender Geschäftsfelder.



Foto: Warben auf der Hannover Messe bei ansiedlungsinteressierten Unternehmen für den Wirtschaftsstandort Kreis Pinneberg: Elmshorns Wirtschaftsförderer Thomas Becken (2. v. l.), Stefan Krappa, Wirtschaftsförderer der Stadt Pinneberg (Mitte) und WEP Geschäftsführer Dr. Harald Schroers.

Veröffentlicht am: 27.05.2015