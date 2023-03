Zuwachs im BusinessPark Tornesch

Pinneberg (em) „Wir begrüßen Sie herzlich an Ihrem neuen Standort“, beglückwünscht Dr. Harald Schroers die beiden Geschäftsführer Martin und Stefan Haberland zu ihrem neuen Firmensitz. „Sie sind der Beweis, dass bestehende Unternehmen in unserem WEP Gewerbegebiet neue nachziehen.“



Martin Haberland erläutert: „Ja, das stimmt. Noch vor einem Jahr saßen wir mit unserem Unternehmen für Vertrieb und Betreuung von Verpflegungsautomaten in Hamburg Wandsbek. Die Räumlichkeiten reichten dort schon lange nicht mehr aus, aber wir waren noch bis zum Sommer 2012 an unseren Mietvertrag gebunden. Natürlich haben wir aber nach passenden Immobilien und Grundstücken Ausschau gehalten. Und wie der Zufall es will – bei der Belieferung eines unserer Kunden hier im Gebiet sind wir auf diesen Standort aufmerksam geworden. Und wir haben uns schnell von seinen Vorteilen überzeugen können.“ „Die Geschäfte werden wie in Hamburg bewährt weitergeführt. Wir freuen uns über neues Potential und haben durch die Nachbarschaft schon neue Kontakte und Geschäftsbeziehungen geknüpft“, freut sich Stefan Haberland. Auch Torneschs Bürgermeister Roland Krügel begrüßt das Unternehmen Haberland Getränkesysteme: „Sollte bei Ihnen irgendwann einmal der Schuh drücken und wir als Stadt Abhilfe schaffen können, dann scheuen Sie nicht den Weg zu uns. Wir stehen unseren Unternehmern immer gerne hilfreich zur Seite.“



Foto: Dr. Harald Schroers, Stefan Haberland, Martin Haberland, Roland Krügel (v.l.)

Veröffentlicht am: 02.10.2013