Veröffentlicht am 17.06.2026

Bad Segeberg. Wer eine Immobilie in der Zwangsversteigerung erwerben möchte, entscheidet häufig unter Zeitdruck und mit begrenzten Informationen. Anders als beim normalen Immobilienkauf gibt es meist keine ausführlichen Verkäufergespräche, keine freie Objektbesichtigung und keine klassische Due Diligence. Gerade deshalb ist die Frage wichtig, welche Informationen Bietinteressenten vor dem Termin überhaupt erhalten dürfen.

Der Bundesgerichtshof hat hierzu mit Beschluss vom 21. Mai 2026 eine für Immobilieninvestoren, Gläubiger und Bietinteressenten wichtige Entscheidung getroffen. Danach erlaubt § 42 ZVG in bestimmten Teilen der Zwangsversteigerungsakte Einsicht, ohne dass personenbezogene Daten vorher geschwärzt werden müssen. Zugleich stellt der BGH klar: Wer Einsicht erhält, darf die Informationen nicht beliebig weitergeben oder veröffentlichen.

Die Entscheidung stärkt damit einerseits die Informationsmöglichkeiten vor einer Gebotsabgabe. Andererseits erinnert sie daran, dass Akteneinsicht kein Freibrief für eine unkontrollierte Datennutzung ist.

Worum ging es?

In dem Verfahren ging es um ein Grundstück, dessen Zwangsversteigerung betrieben wurde. Eine Bietinteressentin beantragte beim Amtsgericht Einsicht in die Teile der Zwangsversteigerungsakte, die nach § 42 ZVG grundsätzlich zugänglich sind.

Das Amtsgericht gewährte die Einsicht jedoch nur eingeschränkt. Namen, Geburtsdaten, Anschriften der Beteiligten sowie bereits gelöschte Grundbucheintragungen sollten geschwärzt werden. Das Landgericht Bamberg bestätigte diese Einschränkung. Es argumentierte im Kern mit dem Schutz personenbezogener Daten und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.

Der BGH sah das anders. Er hob die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und entschied, dass die Akteneinsicht ohne diese Schwärzungen zu gewähren ist. (Quelle: BGH, Beschluss vom 21.05.2026, Az. V ZB 90/25.)

Warum die Entscheidung für Immobilieninvestoren wichtig ist

Zwangsversteigerungen sind für Investoren attraktiv, aber riskant. Der Preis kann interessant sein, die Informationslage ist jedoch oft schlechter als beim regulären Kauf. Wer mitbietet, muss sich ein Bild von Objekt, Belastungen, Rechten, wirtschaftlichem Zustand und möglichen Risiken machen.

Der BGH betont, dass § 42 ZVG gerade dazu dient, Bietinteressenten eine bessere Grundlage für ihre Entscheidung zu geben. Das betrifft insbesondere Unterlagen wie Grundbuchmitteilungen, Anmeldungen von Gläubigern, bestimmte Nachweise zum Grundstück und regelmäßig auch das Verkehrswertgutachten.

Für die Praxis bedeutet das: Wer ernsthaft ein Gebot erwägt, sollte die Einsichtsmöglichkeiten nicht unterschätzen. Sie können entscheidend sein, um Risiken realistisch einzupreisen oder von einem Gebot abzusehen.

Keine automatische Schwärzung personenbezogener Daten

Der zentrale Punkt der Entscheidung lautet: Die nach § 42 ZVG zugänglichen Aktenbestandteile müssen nicht vorab um personenbezogene Daten bereinigt werden.

Der BGH begründet das unter anderem mit dem Wortlaut und Zweck der Vorschrift. Das Einsichtsrecht soll nicht nur abstrakte Informationen über das Objekt liefern, sondern Bietinteressenten ermöglichen, die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse besser einzuschätzen. Dazu können auch Angaben über Beteiligte, Gläubiger, frühere Berechtigte oder bestimmte Eintragungen gehören.

Das ist für Investoren praktisch bedeutsam. Denn gerade bei Zwangsversteigerungen können persönliche oder grundbuchbezogene Angaben wirtschaftliche Relevanz haben. Bestehende Rechte, alte Eintragungen, Beteiligtenstellungen oder Hinweise auf Nutzungsverhältnisse können die Bewertung eines Objekts erheblich beeinflussen.

Datenschutz bleibt trotzdem ein Thema

Die Entscheidung sollte nicht missverstanden werden. Der BGH erlaubt keine beliebige Nutzung der erhaltenen Informationen.

Er stellt ausdrücklich klar, dass Personen, die in einem Zwangsversteigerungsverfahren Akteneinsicht nehmen, die Akteninhalte weder ganz noch teilweise öffentlich verbreiten dürfen. Ebenso dürfen sie diese Informationen nicht Dritten zu verfahrensfremden Zwecken übermitteln oder zugänglich machen.

Das ist ein wichtiger Punkt für professionelle Marktteilnehmer. Wer Informationen aus der Akte erhält, muss sie zweckgebunden behandeln. Eine interne Prüfung des Objekts, eine seriöse Gebotsvorbereitung oder eine rechtliche Bewertung sind etwas anderes als die Weitergabe an Dritte, Veröffentlichung in Gruppen, ungeprüfte Speicherung in Datenbanken oder Nutzung für außerhalb des Verfahrens liegende Zwecke.

Gerade Unternehmen, die regelmäßig Zwangsversteigerungen beobachten, sollten deshalb klare interne Prozesse für den Umgang mit solchen Daten haben.

Was bedeutet das für Gläubiger und Beteiligte?

Auch für Gläubiger und Schuldner ist die Entscheidung relevant. Sie zeigt, dass Zwangsversteigerungsverfahren nicht vollständig vertraulich ablaufen. Bestimmte Informationen können Dritten zugänglich werden, wenn diese Akteneinsicht nach § 42 ZVG nehmen.

Das bedeutet nicht, dass alle Aktenbestandteile offenliegen. Der BGH grenzt das Einsichtsrecht auf die gesetzlich vorgesehenen Teile der Akte ein. In andere Bestandteile kann ein Dritter nur unter strengeren Voraussetzungen Einsicht nehmen, insbesondere bei einem rechtlichen Interesse.

Trotzdem sollten Beteiligte wissen: Informationen, die in die nach § 42 ZVG zugänglichen Unterlagen fallen, können auch ohne vorherige Schwärzung sichtbar werden.

Due Diligence in der Zwangsversteigerung wird wichtiger

Für Immobilieninvestoren bestätigt die Entscheidung einen praktischen Grundsatz: Wer bei einer Zwangsversteigerung mitbieten will, sollte die Informationsmöglichkeiten systematisch nutzen.

Dazu gehört nicht nur der Blick in das Verkehrswertgutachten. Entscheidend können auch Grundbuchinformationen, angemeldete Rechte, Gläubigerangaben und sonstige objektbezogene Nachweise sein. Gerade bei vermieteten, belasteten oder baulich unklaren Objekten kann diese Prüfung erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben.

Wer diese Informationen nicht einholt oder falsch bewertet, läuft Gefahr, ein Risiko zu übersehen. Umgekehrt kann eine gute Vorbereitung helfen, ein realistisches Maximalgebot zu bestimmen und Überraschungen nach dem Zuschlag zu vermeiden.

Praktische Konsequenzen für Unternehmen und Investoren

Die Entscheidung lässt sich auf drei Punkte verdichten.

Erstens: Bietinteressenten können in den gesetzlich vorgesehenen Aktenbestandteilen grundsätzlich vollständige Einsicht verlangen, ohne dass personenbezogene Daten automatisch geschwärzt werden.

Zweitens: Die erhaltenen Informationen dürfen nur zweckgerecht verwendet werden. Veröffentlichung oder Weitergabe zu verfahrensfremden Zwecken bleibt unzulässig.

Drittens: Professionelle Investoren sollten Akteneinsicht, Datenschutz und Gebotsstrategie zusammen denken. Wer Informationen erhält, muss sie nicht nur wirtschaftlich auswerten, sondern auch rechtlich sauber behandeln.

Fazit

Der BGH schafft mehr Klarheit für Zwangsversteigerungen. Bietinteressenten erhalten stärkere Informationsmöglichkeiten, weil § 42 ZVG eine Einsicht in bestimmte Aktenbestandteile ohne vorherige Schwärzung personenbezogener Daten erlaubt.

Für Immobilieninvestoren ist das eine Chance, Risiken besser einzuschätzen und Gebote fundierter vorzubereiten. Gleichzeitig bleibt der Umgang mit den erhaltenen Daten rechtlich sensibel. Wer Akteneinsicht nimmt, sollte genau wissen, welche Informationen er verwenden darf, wem er sie zeigen darf und welche Grenzen gelten.

Gerade bei größeren Investments, mehreren Beteiligten oder sensiblen Daten kann eine rechtliche Prüfung helfen, die Akteneinsicht korrekt zu nutzen und Fehler bei Gebotsstrategie oder Datenschutz zu vermeiden.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Er wurde redaktionell erstellt und mit Hilfe von KI sprachlich bearbeitet.

FAQ

Was hat der BGH entschieden?

Der BGH hat entschieden, dass § 42 ZVG in Zwangsversteigerungsverfahren Einsicht in bestimmte Aktenbestandteile erlaubt, ohne dass darin enthaltene personenbezogene Daten vorher geschwärzt werden müssen.

Gilt die Akteneinsicht für die gesamte Zwangsversteigerungsakte?

Nein. § 42 ZVG betrifft nur bestimmte Aktenbestandteile, etwa Grundbuchmitteilungen, Anmeldungen und weitere grundstücksbezogene Nachweise. Für andere Aktenbestandteile gelten strengere Voraussetzungen.

Warum ist das für Immobilieninvestoren wichtig?

Weil Investoren vor einer Gebotsabgabe möglichst genau wissen müssen, welche rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken mit dem Objekt verbunden sind. Die Akteneinsicht kann die Entscheidungsgrundlage verbessern.

Dürfen erhaltene Informationen weitergegeben werden?

Nur sehr eingeschränkt. Der BGH stellt klar, dass Akteninhalte nicht öffentlich verbreitet oder Dritten zu verfahrensfremden Zwecken zugänglich gemacht werden dürfen.

Welche Risiken bestehen beim Umgang mit den Daten?

Risiken bestehen insbesondere bei unkontrollierter Weitergabe, Veröffentlichung, Speicherung oder Nutzung außerhalb des Zwangsversteigerungsverfahrens. Hier können datenschutzrechtliche und zivilrechtliche Probleme entstehen.

Sollten Bietinteressenten Akteneinsicht beantragen?

Bei ernsthaftem Erwerbsinteresse ist das häufig sinnvoll. Die Entscheidung über ein Gebot sollte möglichst nicht allein auf öffentliche Informationen oder das Exposé gestützt werden.