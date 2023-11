Veröffentlicht am 07.11.2023

Neumünster (em) Bis Jahresende präsentieren wechselnde Aussteller:innen ihre Produkte und Dienstleistungen am Kuhberg 18. Damit hat die Innenstadt ein neues Schaufenster. Der Store bietet eine Chance, sich im Verkauf zu erproben. Das Geschäft wird bis 2023 vom Lebenshilfewerk Neumünster betrieben und wird im Rahmen des Innenstadtprogramms des Landes Schleswig-Holstein gefördert.

„Mit dem Pop-Up-Store wollen wir ein neues Projekt für die Belebung der Innenstadt auf den Weg bringen und gleichzeitig dem jahrelangen Leerstand im ehemaligen Penny-Markt neues Leben einhauchen. Für junge Unternehmen bietet der Store die Möglichkeit zu testen, wie ihr Produkt angenommen wird – sie stellen es quasi ins Schaufenster. Besucherinnen und Besucher des Ladens können unterschiedliche Produkte aus der Region erwerben. Mein Dank gilt dem Leerstandsmanager Markus Metzler, dem Lebenshilfewerk, dass den Store betreut, und der Stadtplanung“, freut sich Oberbürgermeister Tobias Bergmann.

Seit dem 6. November begrüßt der Pop-Up-Store „Dein Flecken“ in Neumünster die ersten Interessierten. Im Ladengeschäft präsentieren wechselnde lokale Ausstellerinnen und Austeller ihre Produkte und Dienstleistungen. Die Stadt Neumünster erhält Fördermittel aus dem Innenstadtprogramm des Landes Schleswig-Holstein. Der Pop-Up-Store ist eine von mehreren Maßnahmen, die im Rahmen des Programmes umgesetzt werden.

„Wir freuen uns, den ersten Pop-Up-Store in Neumünster heute feierlich zu eröffnen.“, sagte Bernd Sandfort, Geschäftsführer der Lebenshilfewerk Neumünster GmbH. Er war im Juli von Markus Metzler, Leerstandsmanager bei der Wirtschaftsagentur, auf das Projekt angesprochen worden. Bernd Sandfort: „Wir bringen gerne Ideen, Kontakte und Personal ein. Das Lebenshilfewerk Neumünster engagiert sich hier für einen begrenzten Zeitraum, um zum einen die Stadt Neumünster zu unterstützen, damit die Innenstadt für Bürgerinnen und Bürger attraktiv bleibt.“ Der Store biete Raum für Kreativität und Innovation. „Zum anderen möchten wir den Laden auf Zeit auch nutzen, um die Belange von Menschen mit Behinderung sichtbarer zu machen und uns und unsere Arbeit zu zeigen.“ Der Pop-up-Store sei eine Maßnahme der Inklusion: Hier würden sich in den nächsten Wochen auch Menschen aus den Einrichtungen der Lebenshilfewerk Neumünster GmbH im Verkauf erproben.

Ein Pop-Up-Store ist ein Einzelhandelsgeschäft, das für einen begrenzten Zeitraum geöffnet ist. Das Konzept bietet die Möglichkeit, Aufmerksamkeit für leerstehende Immobilien zu erzeugen, Produkte und Dienstleistungen risikoarm zu testen und neue Kundengruppen zu erreichen. Im Kleinflecken 18 werden die Waren auf Podesten präsentiert, die aus Euro-Paletten aufgestapelt sind. Gemäß dem Motto des Ladens „sozial – regional – nachhaltig“ werden die Paletten nach Ende des Projekts in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt. „Der Tresen stammt aus dem Bestand des Lebenshilfewerks Neumünster, ebenso Umkleidekabine, großer Spiegel und das schöne antike Sofa“, fügte Bernd Sandfort noch an.

Bis zum Jahresende werden verschiedene Ausstellerinnen und Aussteller ihre Waren anbieten. So können die Kundinnen und Kunden aus einer sorgfältig ausgewählten Zusammenstellung an Kleidung, Kunsthandwerk, Honig und Getränken aus der Region und vielem mehr wählen. Aus unterschiedlichen Werkstätten für Menschen mit Behinderung stammen Wohnaccessoires, Metallobjekte für Haus und Garten und Dekoratives für die Weihnachtszeit. Und sicherlich wartet auch so manches Weihnachtsgeschenk hier auf seine neue Besitzerin oder seinen neuen Besitzer.

Darüber hinaus unterstreicht der Store den Wert der Innenstadt als Treffpunkt und Labor für neue Ideen und Geschäftsmodelle. „Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Pop-Up-Store freie Flächen in der Innenstadt beleben und Menschen zum Netzwerken und zu neuen Ideen anregen“, sagte Markus Metzler. „Für das Jahr 2024 suchen wir noch jemanden, der den Betrieb des Stores übernimmt und Lust hat, diese besonderen Waren zu verkaufen. Ich bin optimistisch, dass sich das Konzept über das Jahr 2023 hinausträgt“, so der Leerstandsmanager.

Ziel des Leerstandmanagers und der Stadt Neumünster ist es, dass Dein Flecken bis Ende des Innenstadtprogramms im Dezember 2024 geöffnet bleiben kann. Dies ist davon abhängig, ob sich für 2024 eine neue Betreiberin oder ein neuer Betreiber findet und ob es auf lange Sicht genug Ausstellerinnen und Aussteller gibt, die ihre Produkte vor Ort anbieten möchten.

Das Geschäft befindet sich am Kleinflecken 18 und ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet.