Veröffentlicht am 13.06.2023

Neumünster (em) Die Stadtwerke Neumünster setzen ihr Versprechen fort, die gesamte Stadt mit lichtschnellem Glasfaserinternet zu versorgen. Als Abschluss der seit Jahren erfolgreich umgesetzten Strategie steht nun die Innenstadt im Fokus. Ab kommenden Montag starten die Stadtwerke die Vermarktung der Glasfaseranschlüsse in der Innenstadt mithilfe von Kolleginnen und Kollegen, die direkt zu den Menschen nach Hause kommen.



Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, Verträge online abzuschließen.

Die Stadtwerke Neumünster bieten als einziger Anbieter ihren Kunden Internetanschlüsse mit 2500 Mbit/s an. "Der Ausbau des Glasfasernetzes im gesamten Stadtgebiet von Neumünster ist für uns von großer Bedeutung. Wir möchten sicherstellen, dass alle Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner die Möglichkeit haben, vom schnellen Glasfaserinternet zu profitieren. Für dieses Ziel haben wir in den letzten Jahren das Netz in Neumünster flächendeckend ausgebaut – die Innenstadt wird für uns der krönende Abschluss", betont Monika Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzende bei den Stadtwerken Neumünster.





Das Glasfasernetz der Stadtwerke Neumünster bietet den Bürgerinnen und Bürgern von Neumünster die Möglichkeit, von einer zuverlässigen und leistungsstarken Internetverbindung zu profitieren. Mit dem Ausbau in der Innenstadt wird nun auch dort das Fundament für eine digitale Zukunft gelegt. „Wir möchten Glasfaser aus Neumünster für Neumünster allen Bürger*innen anbieten. Als regionaler Anbieter sind wir nicht nur irgendein großer Konzern, sondern arbeiten Kundennah hier vor Ort bei und für unsere Kundinnen und Kunden“, erklärt Monika Schmidt.



Glasfaser aus Neumünster für Neumünster für alle

"Unsere Mission ist es, die gesamte Stadt Neumünster mit Glasfaser-Internet zu versorgen. Während andere Anbieter sich selektiv einzelne Stadtteile konzentrieren, stellen wir sicher, dass alle Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner die Möglichkeit für das schnelle Glasfaserinternet haben", erläutert Stefan Lamp, Projektleiter für den Glasfaserausbau in Neumünster. Und ergänzt: „Wir bauen Gemeinden und Städte flächendeckend aus und nicht nur in den Ballungszentren, die lukrativ sind. Jeder Mensch sollte heut zutage die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses haben - unabhängig von seinem Wohnort.“

Die Stadtwerke Neumünster bauen im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern nicht nur Ballungszentren wie Industrie- oder Neubaugebiete mit ihrer Glasfaser aus, sondern auch abgelegene Privathäuser deren Ausbau eine finanzielle Herausforderung ist. Alles mit dem Ziel, dass jede*r, der einen Glasfaseranschluss möchte, diesen auch bekommt. Internetanschlüsse mit einer Geschwindigkeit von 2500 Mbit/s sind somit ohne Probleme buchbar.





Unterstützung kommt von bundesweit agierenden Breitbandverband BREKO

Der Bundesverband Breitbandkommunikation begrüßt die Bemühungen der Stadtwerke Neumünster und betont die Bedeutung eines flächendeckenden Glasfaserausbaus für die digitale Infrastruktur. "Der Ausbau von Glasfaser ist essenziell, um den Anforderungen der digitalen Gesellschaft gerecht zu werden. Wir freuen uns, dass die Stadtwerke Neumünster diese wichtige Entwicklung vorantreiben und alle Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner von den Vorteilen der Glasfaser profitieren können", so Fabian Bühring, Sprecher der BREKO- Landesgruppe Schleswig-Holstein/ Hamburg.

Die BREKO-Landesgruppe Schleswig-Holstein/Hamburg steht für den innovativen und flächendeckenden Ausbau von Glasfaser bis mindestens in die Gebäude. Ziel ist hierbei den Bürgerinnen und Bürgern eine belastbare und zukunftssichere digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.





Das Netz der Stadtwerke ist offen für andere Anbieter

„Anfang des Jahres haben wir einen Vertrag mit einem anderen Telekommunikationsunternehmen abgeschlossen, welches unser Netz mitnutzen kann – weitere folgen“, berichtet Monika Schmidt und ergänzt: „Unsere Kundinnen und Kunden haben somit künftig auf unserem Netz die Möglichkeit, unter unterschiedlichen Anbietern zu wählen.“





Für alle Energiekund*innen der Stadtwerke Neumünster gibt es Rabatt

Für viele Menschen ist es wichtig, alle laufenden Dienstleistungen aus einer Hand zu haben. Hier setzten die Stadtwerke Neumünster an. Alle Energiekund*innen der Stadtwerke Neumünster erhalten einen Rabatt auf den bei SWN abgeschlossenen Telekommunikationsvertrag. „Wir möchten, dass unsere Bestandskundinnen und Kunden davon profitieren bei uns auch Glasfaserkunde zu sein und möchten ihnen somit ein interessantes Angebot machen“, berichtet Matthias Ballweg, Kampagnenmanager bei den Stadtwerken Neumünster.



Die Stadtwerke Neumünster sind stolz darauf, ihrer Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht zu werden. Durch den Ausbau des Glasfasernetzes schaffen sie die Grundlage für eine moderne und vernetzte Stadtgesellschaft. „Viele Bürgerinnen und Bürger, sowie auch viele Unternehmen in der Innenstadt warten schon ungeduldig darauf, das lichtschnelle Internet auch endlich nutzen zu können, von dem andere Stadtteile bereits profitieren.“, freut sich Monika Schmidt über die bevorstehende Vermarktung.

Am kommenden Montag werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke direkt zu den Anwohner*innen kommen, um Interessierte zu beraten. „Unser Kolleg*innen sind dabei klar an Ihrer Kleidung zu erkennen und können sich ausweisen“, erklärt Matthias Ballweg.

Alle weiteren Informationen, sowie die Möglichkeit einen Vertrag online abzuschließen gibt es unter Die Stadtwerke Neumünster sind stolz darauf, ihrer Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht zu werden. Durch den Ausbau des Glasfasernetzes schaffen sie die Grundlage für eine moderne und vernetzte Stadtgesellschaft. „Viele Bürgerinnen und Bürger, sowie auch viele Unternehmen in der Innenstadt warten schon ungeduldig darauf, das lichtschnelle Internet auch endlich nutzen zu können, von dem andere Stadtteile bereits profitieren.“, freut sich Monika Schmidt über die bevorstehende Vermarktung.Am kommenden Montag werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke direkt zu den Anwohner*innen kommen, um Interessierte zu beraten. „Unser Kolleg*innen sind dabei klar an Ihrer Kleidung zu erkennen und können sich ausweisen“, erklärt Matthias Ballweg.Alle weiteren Informationen, sowie die Möglichkeit einen Vertrag online abzuschließen gibt es unter www.giga5.de



Foto vl.: Stefan Lamp, Projektleiter für den Glasfaserausbau in der Innenstadt, Monika Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzende bei den Stadtwerken Neumünster, Florian Burke, Bauleiter für den Glasfaserausbau, Matthias Ballweg, Kampagnenmanager für die Neumünsteraner Innenstadt, Fabian Bühring, Sprecher der Landesgruppe Schleswig-Holstein/Hamburg vom Bundesverband der Breitbandkommunikation e.V., Patrick Henke, Leiter im Direktvertrieb