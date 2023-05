Veröffentlicht am 31.05.2023

Kreis Pinneberg - Nachdem unter der Regie der WEP das finale Konzept für eine Standortkampagne, die die besonderen Stärken des Kreis Pinneberg als Wirtschaftsstandort bekannter machen und bewerben soll, von der Kreispolitik abgesegnet worden ist, kann es mit dem umfangreichen Projekt weitergehen. Die Politik stellte dafür Mittel für die nächsten fünf Jahre von jeweils 250.000 Euro zur Verfügung.





„Jetzt können wir an die kreative Umsetzung der Maßnahmen gehen, die von den Konzeptentwicklern unseres Beratungsunternehmens Brandmeyer Markenberatung vorgeschlagen wurden. Dazu starten wir aktuell eine umfangreiche Ausschreibung, um eine Lead-Agentur zu finden, die diese operative Aufgabe übernimmt“, beschreibt Susanne Heyn, die als Marketing- und Projektmanagerin bei der WEP die Fäden für die Standortkampagne in der Hand hält. Für die Entwicklung des Kommunikationskonzeptes hatten die Experten unter anderem eine Umfrage unter zahlreichen Betrieben im Kreis Pinneberg durchgeführt. Deren Ergebnisse flossen in die Arbeit ein.