Veröffentlicht am 07.10.2026

Kreis Pinneberg. Die WEP bietet einen Vortrag mit Praxisdemo am 03.11.2026 im Nettwerk Elmshorn an. Thema: Was hinter dem nächsten KI-Schritt steckt, was heute schon funktioniert und wo die Grenzen liegen

Viele kennen KI inzwischen als Gesprächspartner: Man stellt eine Frage und bekommt eine Antwort. Der nächste Schritt ist bereits in vollem Gange. Agentische KI erledigt Aufgaben, statt nur Fragen zu beantworten.

Doch was bedeutet das konkret? Ein agentisches System bekommt ein Ziel, plant selbstständig mehrere Arbeitsschritte, nutzt dabei Werkzeuge wie E-Mail, Dateien oder das Web und liefert ein Ergebnis, das der Mensch prüft und freigibt. In diesem Vortrag zeigen wir, worin der Unterschied zwischen generischer und agentischer KI liegt und warum dieser Wandel für den Arbeitsalltag so relevant ist.

Zum Einstieg wird ein Blick auf die großen Entwicklungen geworfen: Was ist gerade los im Silicon Valley und in China? Wer treibt die Entwicklung voran, welche Strategien verfolgen die Anbieter und was bedeutet das für uns in Deutschland und Europa?

Danach wird es praktisch. Recherche, Dokumentenarbeit, Auswertungen und Routinen über mehrere Systeme hinweg funktionieren heute schon gut. Gleichzeitig sprechen wir offen über die Herausforderungen: Zuverlässigkeit bei langen Aufgabenketten, Verantwortung für Ergebnisse, Sicherheit (z. B. Prompt Injection) und Datenschutz.

Zum Abschluss gibt die WEP einen Einblick in die eigene Praxis: In einer Live-Demo zeigen wir, wie wir bei Digital in Sicht agentische KI in der Softwareentwicklung einsetzen, um in kurzer Zeit funktionsfähige Prototypen zu erstellen.

Nettwerk Elmshorn (Heinrich-Hertz Straße 26, 25336 Elmshorn)

Datum: Dienstag, 03. November 2026 Uhrzeit: 15:00 - ca. 17:00 Uhr Ort: Nettwerk Elmshorn, Heinrich-Hertz Straße 26, 25336

Das nehmen Sie mit:

Klares Verständnis, was agentische KI ist und was sie von bekannten Chat-Assistenten unterscheidet

Einordnung der aktuellen Entwicklungen in den USA und in China

Realistischer Blick auf Möglichkeiten, Grenzen und Risiken

Konkrete Ideen, die Sie direkt in Ihrem Arbeitsalltag ausprobieren können

Live-Einblick in den Praxiseinsatz bei Digital in Sicht

Der Vortrag ist verständlich aufgebaut und richtet sich an alle, die KI bereits nutzen oder sich dafür interessieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

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