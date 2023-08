Veröffentlicht am 29.08.2023

Ellerhoop (em) Wie kann eine Unternehmensnachfolge gelingen? Dieser Frage geht die WEP gemeinsam mit Experten auf ihrer nächsten Veranstaltung für Unternehmer und Übernahmeinteressierte nach. Der kostenlose Workshop findet im Rahmen der Gründungswoche 2023 am 15. November von 16 bis 18.15 Uhr im Gartenbauzentrum Schleswig-Holstein, Thiensen 16, in Ellerhoop statt. Schon jetzt sind Anmeldungen dafür möglich und wegen der begrenzten Plätze auch empfehlenswert.

Nach einem einführenden Impulsvortrag können die Besucher an verschiedenen Thementischen praxisnahe Informationen und professionelle Denkanstöße von Experten erhalten, mit ihnen darüber diskutieren, untereinander Erfahrungen austauschen und netzwerken. Die Thementische widmen sich zum Beispiel der strategischen Planung und der Vorgehensweise bei einer Nachfolge, den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Nachfolge und Übernahme und geben Einblick in ein Unternehmen, das die Nachfolge erfolgreich gemeistert hat. Weitere wichtige Themen sind noch in Arbeit, so dass der WEP Workshop eine große Vielfalt an relevanten Informationen bieten wird.

Weitere Information sowie Platzreservierung bei

Joschka Feilke

WEP Projektmanager

Telefon: (04120) 7077-31

E-Mail: feilke@wep.de