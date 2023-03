 Möbel mit Nachkauf-Garantie!

Norderstedt (jj/ng) In Norderstedt und Umgebung sind sie bekannt: die BüroProfis um Geschäftsführer Andreas Preugschat. Mit dem richtigen Blick für das Wichtige und einem sicheren Händchen für Design erfreuten sie bereits zahlreiche Geschäftskunden mit ergonomischen Büromöbeln. Zudem liefern sie preisgünstige und qualitativ hochwertige Büroartikel für den Geschäftsalltag.



Auch Dirk Müller, Geschäftsführer des Unternehmens Obstline, setzt auf die Kompetenz und Vielfältigkeit von BüroProfi Nord: „Wir sind rückblickend auf die langjährige Zusammenarbeit sehr zufrieden mit den Leistungen von Andreas Preugschat und seinem Team und greifen immer wieder gern auf diese zurück.“ Seit 2007 ist Andreas Preugschat direkter Ansprechpartner für Obstline, dazu zählt selbstverständlich auch eine bedarfsgerechte Beratung. „Das Unternehmen Obstline ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Die Büroräume wurden erweitert und durch zusätzliche Büroeinrichtung ergänzt. Der besondere Clou hierbei ist die Möbel-Nachkauf-Garantie. Unsere Kunden bekommen zu den bereits angeschafften Möbelstücken immer passende nachgeliefert. So kann wie bei Obstline kein Stilbruch entstehen. Also egal, wie weit expandiert wird, an der Einheitlichkeit und dem Gesamtbild wird sich nichts ändern“, erklärt Andreas Preugschat. Auf den insgesamt rund 437 Quadratmetern Bürofläche befinden sich jede Menge Bürostühle, Tische, Lampen und alles, was es zum Büroalltag braucht, aus einer Hand. „Während der gesamten Partnerschaft mussten wir uns quasi um nichts kümmern. Andreas Preugschat kommt zu uns, stellt unseren Bedarf fest und präsentiert uns kurzerhand ein optimales Konzept. Dann wird bestellt, geliefert und sogar alles am rechten Platz aufgebaut. Besonders gefiel uns die Auswahl an verschiedenen Farben für die Stühle, wir können alles selbst zusammenstellen. So erstrahlt das Unternehmen in frischen und lebensfrohen Farben, ebenso wie unsere Produkte“, so Dirk Müller. Die Kundenzufriedenheit steht bei BüroProfi Nord an erster Stelle, deshalb werden ausschließlich deutsche Möbel aus Qualitäts-Herstellung verkauft und neue Möbel des selben Stils können stets nachbestellt werden – wie bei einem Baukastensystem. Das Team von Andreas Preugschat überzeugt stets durch Kompetenz, persönliche Beratung und den richtigen Service direkt vor Ort. „Überzeugen Sie sich selbst“, lädt Andreas Preugschat ein.



Bild oben: Obstline-Geschäftsführer Dirk Müller und BüroProfi Andreas Preugschat arbeiten seit einigen Jahren zusammen.

Veröffentlicht am: 31.01.2013