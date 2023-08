Veröffentlicht am 29.08.2023

Norderstedt (em) Die Jobtour Norderstedt geht am 7. September mit dem Jobtour-Tag in die nächste Runde. Dann haben Schülerinnen und Schüler der Norderstedter Abschlussklassen die Möglichkeit, an einem Tag bis zu vier Unternehmen kennenzulernen. Das Spektrum an Berufen reicht von Anlagenmechaniker über Kaufleute, technische Produktdesigner bis Zerspanungsmechaniker (alle m/w/d). Wer dabei sein will, kann sich jetzt noch anmelden unter www.jobtour-norderstedt.de

52 Berufe und 11 duale Studiengänge

Der Jobtour-Tag ist attraktiv wie immer. Die Auswahl ist in diesem Jahr noch größer. 52 Berufe und 11 duale Studiengänge hat die EGNO als Organisatorin gemeinsam mit den Unternehmen zusammengestellt und die Auswahl ist abwechslungsreich: ob Chemielaborant/in, Holzmechaniker/in oder Fachinformatiker/in, alle Unternehmen bieten besondere Einblicke und meist sind es Auszubildende, die ihre Berufe und den Betrieb vorstellen. Ebenso fachübergreifend ist die Auswahl der dualen Studiengänge, die von Allgemeiner Verwaltung bis Wirtschaftsingenieurswesen reicht.

Norderstedt bietet Berufschancen

„Wir wollen zeigen, wie viele berufliche Möglichkeiten es in Norderstedt gibt“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO. „Junge Menschen bekommen hiermit die Chance, Unternehmen und Ausbildungen kennenzulernen. Manche bewerben sich direkt, andere erinnern sich später an die Jobtour und kommen, z. B. nach einem Studium, nach Norderstedt zurück“, weiß Bertermann. Seit 2014 ist die Jobtour der EGNO ein erfolgreiches Instrument für Berufsorientierung.

11 neue Unternehmen dabei

Viele Unternehmen sind von Anfang an dabei, denn sie wissen, welchen Mehrwert die Teilnahme hat. In den vergangenen Jahren sind durch die Jobtour viele Ausbildungsverträge geschlossen worden. 11 von 34 Unternehmen sind in diesem Jahr neu dabei: Breuell & Hilgenfeldt, Chr. Bock & Sohn, Deutsche Bank, Genuport, Holger Hagemann Immobilien, Magnus Mineralbrunnen, Möllering, NvL Service, RKiSH Rettungsdienst, Schreib + Keppler und VitalAire.

Anmeldung bis 1. September

Wer am 07.09.23 teilnehmen will, muss sich jetzt verbindlich anmelden unter www.jobtour-norderstedt.de und kann dort eine Auswahl treffen, um sich eine individuelle Tour zusammenzustellen. Wer vier Unternehmen besucht, kann mit etwas Glück noch einen Einkaufsgutschein für sich selbst und einen Geldpreis von 1.000 Euro für ihre oder seine Schule gewinnen. Im Vorjahr gewann das BBZ und kaufte einen Tischkicker. Im Onlineangebot der Jobtour finden sich unabhängig vom Jobtour-Tag auch weiterführende Kontakte zu Praktika und Berufsmöglichkeiten vieler Norderstedter Unternehmen.

