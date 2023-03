Zum 185. Jubiläum: 1.000 Euro für CLEAN WINNERS

Norderstedt (em) Die Hamburger Sparkasse feiert in diesen Tagen ihren 185. Geburtstag. Damit nicht nur die Haspa, sondern auch die Bewohner der Metropolregion einen Grund zum Feiern haben, hat sich die Bank etwas Besonderes ausgedacht: „185 gemeinnützige Vereine und Verbände erhalten jeweils 1.000 Euro.



Zu den Empfängern gehört auch der TSC Glashütte für das Projekt „Clean Winners e.V.“ sagt Metta Schade, Leiterin der Haspa-Filiale im Herold-Center (Foto rechts). Sie überreichte jetzt den Scheck über 1.000 Euro zusammen mit Wulf Mehlert, Leiter Individualkunden- Center Norderstedt (Foto links), an Rudi Jockel, Standortleitung CLEAN WINNERS e.V. (Foto Mitte). Die Intension des Clean Winners Vereins ist, Kinder aus sozial schwachem Umfeld mittels Sport aus ihrem Milieu zu holen, ihnen eine Perspektive zu geben. Die strahlenden Kinderaugen zeigen, dass dieses Konzept ankommt: Rund 350 Kinder werden bundesweit professionell vor allem von Sportpädagogen betreut.



„Durch den Zweckertrag des LotterieSparens können jedes Jahr mehr als 400 gemeinnützige Einrichtungen – von Kitas über Sportvereine bis zu sozialen und kulturellen Einrichtungen – unterstützt werden“, erklärt Metta Schade. Zusätzlich zu denen, die sich bis Ende Februar mit konkreten Projekten beworben haben, erhalten nun 185 weitere Empfänger eine Förderung ihrer gemeinnützigen Arbeit. Die Vorschläge wurden von den Haspa-Mitarbeitern aus den Filialen und Kundencentern eingereicht. „Unser Kerngeschäft ist das Sammeln von Einlagen in der Region, um diese als Kredite für die Region zu vergeben. Ähnlich ist es auch beim LotterieSparen: Menschen aus der Region helfen uns dabei, gemeinnützige Vereine und Einrichtungen zu unterstützen“, ergänzt Wulf Mehlert.



Das Lotterie-Sparen sei ein nachhaltiger Beweis dafür, dass auch mit kleinen Einzelbeträgen Großes bewegt werden kann. Sparen, gewinnen und Gutes tun – diese drei Begriffe zeichnen das Haspa-LotterieSparen aus. Dabei werden ein oder mehrere Sparlose für je fünf Euro gekauft. Hiervon spart der Loskäufer vier Euro, 75 Cent werden für die Lotterie eingesetzt und 25 Cent fließen gemeinnützigen Vorhaben zu. Bei der Lotterie können jeden Monat bis zu 50.000 Euro gewonnen werden. In jedem Fall gewinnt der gute Zweck: Denn dafür kommen so jedes Jahr rund 2,5 Millionen Euro zusammen.

