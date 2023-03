Office Staging im Kontorhaus

Norderstedt (kk) Fakt ist: nur etwa 20 Prozent der Menschen, die sich eine leere Bürofläche anschauen, können sich vorstellen, wie diese zum optimalen Büro, Praxis oder Kanzlei werden könnte. Die EGNO stellt deshalb im Kontorhaus in Norderstedt 170 m² Fläche für verschiedene Nutzungskonzepte zur Verfügung - wer schnell ist, kann es anschließend mieten.



Bürolage Norderstedt-Mitte

Die EGNO und Hugo Hamann zeigen vom 1. Juni bis zum 13. Juni wie Räume ihren besonderen Reiz entfalten können. Im 2. OG des Kontorhauses direkt gegenüber des UBahnhofs Norderstedt-Mitte realisieren die Staging-Profis von Hugo Hamann verschiedene Möglichkeiten, die sich mit dieser Fläche umsetzen lassen. Ob Büro oder Praxis oder Kanzlei - unterschiedliche Mietkonzepte werden gezeigt. Neue Vermarktungsmöglichkeiten: „Die EGNO zeigt mit Office Staging neue Vertriebsmöglichkeiten in der Immobilien-Vermarktung auf. Gerade Bestandsimmobilien sind häufig nicht so attraktiv, dass der Mietinteressent sofort begeistert ist. Hier setzt Office Staging an: für Gebrauchtimmobilien werden individuelle Lösungskonzepte erstellt und die Vermarktungschancen gesteigert“, sagt EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann.



Sonderführung für Interessierte

Wer auf der Suche nach einer Bürooder Praxisfläche ist, sollte die Gelegenheit nutzen und mit der EGNO einen Besichtigungstermin vereinbaren. Am 11. Juni wird es für Interessierte eine Abendbesichtigung in der Zeit von 17 bis 20 geben, bei der die Möglichkeiten und Chancen des Office Stagings dargestellt werden. Denn: die Vermarktungschancen werden mit Office Staging durch verschiedene Lösungsansätzen auch für Bestandsimmobilien deutlich erhöht - ein Musterbüro kann das nicht. Wenn Sie interessiert sind, unterschiedliche Raumgefühle zu erleben, melden Sie sich bei der EGNO, Anja Neumüller unter 040 / 535 406-23. www.egno.de



Foto: Beispiel von Office Staging: diese 3D-Animation zeigt die Möglichkeiten eines Raumes im Kontorhaus in Norderstedt-Mitteg

Veröffentlicht am: 29.05.2013