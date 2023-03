Sicher Investieren

Stockelsdorf (lm/kv) Wie können Schwankungen an Kapitalmärkten abgefedert werden? Wiebke Schattschneider rät Anlegern, sich ein zweites börsenunabhängiges Portfolio aufzubauen, erklärt warum und bietet individuelle und passende Lösungen dafür.



„In der letzten Ausgabe des B2B NORD Wirtschaftsmagazins habe ich darüber berichtet, wie sich Grexit, Brexit, der Ukraine- Russlandkonflikt und politische beziehungsweise terroristische Krisen auf die Kapitalmärkte auswirken. Aktuell beschäftigen die angesprochenen Unsicherheitsfaktoren, insbesondere Griechenland, die Anleger weiterhin. Demzufolge kam es im vergangenen Monat zu Kursrückgängen an den Aktienmärkten und beim Euro. Mit einem zweiten Standbein in börsenunabhängigen Investitionen erhalten Sie planbare, kalkulierbare, regelmäßige und feste Erträge beziehungsweise Einkünfte. Machen Sie sich die Strategie der Großanleger zu Nutze, die breit gestreut in Immobilien, Immobilienprojekte sowie Infrastrukturprojekte oder Unternehmen investieren. Aus diesen Verbindungen ruhigerer Fahrwasser erzielen Sie trotzdem attraktive Erträge. Gerne berate ich Sie in einem persönlichen Gespräch zu den vorhandenen Möglichkeiten.“



Foto: Mit ihrem Spezialitätenfachgeschäft verfügt Wiebke Schattschneider über das Know-how, die Netzwerke und damit die Zugänge zu jeder Art von Investitionen.

Veröffentlicht am: 20.08.2015