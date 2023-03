Sicherheit geht vor

Hamburg (em/kv) Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter müssen für Unternehmen an oberster Stelle stehen. Um aber alle Gefährdungspotenziale zu erkennen und durch Schulungen und Aufklärung der Mitarbeiter Risiken und damit auch Kosten zu minimieren, bedarf es umfangreicher Informationen und auch Kenntnissen von Vorschriften und Gesetzen.



Die SVG-Hamburg unterstützt die Unternehmen bei allen Fragen rund um die Arbeitssicherheit. Seit über 50 Jahren betreuen die Spezialisten mehr als 60.000 Betriebe mit 310.000 Mitarbeitern. Das Beratungsangebot ist hier sehr umfangreich, so werden gewerbespezifische Schulungen, wie z. B. Ladungssicherung, Gabelstaplerausbildung oder auch Brandschutzschulungen durchgeführt, wie auch die komplette Prüfung von Betriebsanlagen und Arbeitsplatzgestaltung nach sicherheitstechnischen Aspekten. Wichtig für Unternehmen ist die persönliche und schnelle Beratung direkt vor Ort. So können Firmen zeitnah und vor allem flexibel auf die Erfordernisse des Arbeitsschutzes reagieren.



Vielen Unternehmen ist nicht bewusst, dass vermeintlich kleine Versäumnisse große Kosten verursachen können. Eine nicht erstellte Gefährdungsbeurteilung vor Arbeitsbeginn, kann bei einem folgenden Unfall schon allein ein Bußgeld von 3000 Euro nach sich ziehen, ganz abgesehen von den weiteren Konsequenzen, die das Unternehmen tragen muss, und die durch eine ordnungsgemäße Unterweisung der Mitarbeiter leicht hätte vermieden werden können.



Unternehmen sind gut beraten sich hier umfassend zu informieren sowie Führungskräfte und Mitarbeiter ausreichend zu schulen. Das Investment hier eine Investition in die Sicherheit des Unternehmens und in die Gesundheit der Mitarbeiter. Weitere Informationen zum Thema Arbeitssicherheit finden Interessierte auch im Internet unter:

www.svg-hamburg.de

Veröffentlicht am: 04.10.2016