LKW-Maut wird zum 1. Juli auf alle Bundesstraßen ausgeweitet

Hamburg (kv/la) Wenn die Bundesstraßenmaut ab 1. Juli auf 52.000 Kilometer des Straßennetzes in der Bundesrepublik ausgeweitet wird, bedeutet das für eine große Anzahl von Firmen, dass sie sich das erste Mal mit der Maut beschäftigen müssen und für andere, dass sich der Umfang der mautpflichtigen Fahrten immens vergrößern wird. Jedes Unternehmen wird sich vor dem 1. Juli umfassend informieren müssen und Schritte einleiten, um den Ablauf im Unternehmen so reibungslos und ressourcenschonend wie möglich umzusetzen.



Die SVG-Hamburg ist seit über 25 Jahren führender Dienstleister für die Mautabrechnung und lädt Unternehmen zu einer umfassenden Infoveranstaltung zum Thema Maut und dem geplanten EETS-European Electronic Toll Service ein.



Zu diesem Thema werden folgende Inhalte vermittelt:

• Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen

• Das Mautsystem – Änderungen/Neuerungen

• BAG-Kontrollen

• Mautsätze

• EETS – Was ist das?

• Die Einführungsphasen

• Der Mehrwert

• und vieles mehr



Die Teilnahme an der Infoveranstaltung ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: info@svg-Hamburg.de



TERMINE:

16.05.2018 17-19 Uhr

29.05.2018 10-12 Uhr

05.06.2018 17-19 Uhr

14.06.2018 14-16 Uhr

26.06.2018 10-12 Uhr

28.06.2018 14-16 Uhr



Zu allen Fragen rund um die Maut und dem geplanten EETS-European Electronic Toll Service informieren die Spezialisten der SVG-Hamburg unter der Tel: 040 25450-100 gern. Hier erhalten Interessierte auch umfassende Auskünfte über die Serviceleistungen der SVG-Hamburg rund um die Maut.

www.bundesstrassenmaut.de

Veröffentlicht am: 04.05.2018