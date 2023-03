Immer die Kosten im Blick durch Tank- & Servicekarten

Hamburg (kv/sh) Kostenkontrolle ist für Unternehmen das A und O. Gerade im Bereich der Fuhrparkkosten, bei denen z.B. die Dieselkosten einen Anteil von bis zu 30 Prozent ausmachen können, ist es wichtig, einen genauen Überblick zu haben.



Die SVG bietet mit ihren leistungsstarken Partnern verschiedene Tank- und Servicekarten an, die sowohl in kleinen, mittelständischen als auch in großen Unternehmen sichere und zuverlässige Lösungen, zugeschnitten auf das jeweilige Unternehmen, ermöglichen.



Damit ist ein kontrolliertes und bargeldloses Bezahlen sowohl von Kraftstoffen als auch von Serviceleistungen mit den passenden Karten im In- und Ausland möglich. Für die Unternehmen bedeutet dies Flexibilität und Transparenz bei der Tourenplanung sowie eine exakte Auswertung bei der Abrechnung. Zudem lassen sich leicht Einsparpotenziale entdecken, die Zahlungsabwicklung wird vereinfacht und durch die bargeldlose Zahlung ist auch die Liquidität gesichert.



Mit den Partnern DKV, TOTAL, Shell und Esso ist ein flächendeckender Einsatz gewährleistet. Welche Karte für das eigene Unternehmen die passende ist, kann schnell auf der Webseite der SVG im Internet ermittelt werden. „Unter www.SVG.de einfach Daten zum Fuhrpark, Einsatzgebiet und weiteren Leistungen eingeben und schon erhält man einen Überblick über die passenden Karten. Gerne stehe ich Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung“, so Sven Berndt, persönlicher Ansprechpartner der SVG.



www.svg-hamburg.de

Veröffentlicht am: 15.02.2018