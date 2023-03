„Sind Sie bereit für die Maut?“

Hamburg (em/kv) Die Lkw-Maut wird zum 1. Juli 2018 auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Das mautpflichtige Straßennetz wächst somit von 15.000 auf 52.000 km. Eine große Anzahl von Firmen mit Verteiler- und Nahverkehrsfahrzeuge sind damit erstmals von der deutschen Maut betroffen und müssen die notwendigen Maßnahmen treffen, um ab dem Stichtag die mautpflichtigen Strecken befahren zu können. Die Maut gilt für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse und richtet sich derzeit nach der Schadstoffklasse, Achszahl und der Länge der gefahrenen Strecke.



Wichtig ist, dass sich Unternehmen, die ab 2018 neu am Mautsystem teilnehmen, rechtzeitig entscheiden, wie sie die Maut bezahlen wollen. Je nach Häufigkeit der Nutzung von mautpflichtigen Straßen ist es sinnvoll am automatischen Einbuchungsverfahren teilzunehmen oder manuell im Internet oder Mautstellenterminal zu bezahlen. Für ein Nahverkehrsfahrzeug kann sich der Mautaufwand zwischen 4.000 und 8.000 Euro pro Jahr belaufen. Wer häufig mautpflichtige Strecken benutzt, sollte für Lkw ab 7,5 Tonnen zGM eine Mautbox einbauen lassen und auch Wenigfahrer sollten ihr Unternehmen für die Maut registrieren lassen. Damit das Verfahren nicht unnötig Kräfte bindet, können Unternehmen den SVG-Mautservice in Anspruch nehmen. Ob es um den Erwerb von Mautgeräten oder Vignetten geht, das Ausfüllen von Formularen oder die Abrechnung – für jedes Unternehmen bietet die SVG eine passgenaue Lösung.



Die SVG ist führender Dienstleister für die Mautabrechnung und bietet in Deutschland seit rund 25 Jahren professionellen Service aus einer Hand. Aktuell rechnen mehr als 13.000 Unternehmen mit über 120.000 Lkw ihre Maut über den kostenlosen SVG-Mautservice ab.



Alle Informationen zum Thema Maut veröffentlicht die SVG regelmäßig über ihren Infoservice und zusätzlich steht das SVG-Mautteam für alle Fragen bereit.



www.bundesstrassenmaut.de

Veröffentlicht am: 19.03.2018