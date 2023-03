Die Lkw-Maut auf allen Bundesstraßen kommt

Hamburg (kv/lm) Der 1. Juli 2018 ist der Stichtag für die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen. Ab diesem Tag sind viele Unternehmen neu oder in größerem Umfang von der Maut betroffen als bisher und müssen sich mit den Einbuchungsanforderungen auseinandersetzen. Das bedeutet, rechtzeitig vor Beginn alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um vom ersten Tag an einen reibungslosen Ablauf beim Entrichten der Maut zu gewährleisten.



Um den Zeit- und Arbeitsaufwand so gering wie möglich zu halten, nutzen viele Unternehmen den SVG-Mautservice. Die SVG ist führender Dienstleister für die Mautabrechnung und bietet in Deutschland seit rund 25 Jahren professionellen Service aus einer Hand. Aktuell rechnen mehr als 13.000 Unternehmen mit über 120.000 Lkw ihre Maut über den kostenlosen SVG-Mautservice ab.



Ob es um den Erwerb von Mautgeräten oder Vignetten geht, Formulare ausgefüllt werden müssen oder Abrechnungen erstellt werden, die SVG übernimmt alle Aufgaben, die sonst im Unternehmen Zeit und Personal binden würden. Das bedeutet, die SVG ermittelt für jedes Unternehmen die passende Lösung. Sie hilft dabei, den Fuhrpark mit so wenig Mautboxen wie nötig auszustatten, um die Kosten so gering wie möglich zu halten.



Durch die Zusammenarbeit mit Partnern in Europa bietet die SVG EETS-Lösungen sofort an, sobald sie am Markt sind. Für Unternehmen heißt das, je nach gewählter Mautbox kann die Maut in den Ländern Frankreich, Spanien, Portugal und Tunnelgebühren in Belgien und Deutschland mit nur einer Box beglichen werden. Die Mautboxen sind bei der SVG sofort verfügbar und auch um die Registrierung und Bestellüberwachung muss sich der Kunde nicht kümmern. Im Regelfall sind für dieses Verfahren auch keine Bankbürgschaften oder sonstige Sicherheiten bei der SVG zu hinterlegen, was natürlich die Liquidität schont. Kunden erhalten jederzeit eine detaillierte Übersicht über alle Mauttransaktionen. Diese stehen kostenlos, übersichtlich und zeitnah in verschiedenen Formaten im Internet zur Verfügung.



Das SVG-Mautteam berät umfassend und kompetent über die passenden Lösungen für Unternehmen und veröffentlicht regelmäßig über ihren Infoservice Wissenswertes zum Thema Lkw-Maut.

Veröffentlicht am: 25.04.2018