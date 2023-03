Rollt der Lang-Lkw an den Straßenrand?

Hamburg (sv/lm) Wie bereits im April, präsentierte sich die SVG-Hamburg eG auch am 3. November auf der B2B NORD– Deutschlands größter regionalerWirtschaftsmesse. Zahlreiche Vorträge gaben den Besuchern im laufend gut besuchten Fachforum Logistik einen umfangreichen Einblick in die verschiedenen Inhalte.



Andreas Mähler, Geschäftsführender Vorstandder SVG-Hamburg eG, und Roy Küh- nast von der Logistik Initiative Schleswig- Holstein eröffneten das Fachforum Logistik, gaben einen kurzen Überblick über die bevorstehenden Vorträge und leiteten die Besucher in die Themen rund um den Lang-Lkw ein. Zunächst wurden die Chancen und Risiken des Lang-Lkw in der Supply Chain sowie das Erfolgsmodell in Skandinavien vorgestellt und kontrovers diskutiert. Industrie-, Politik- und Transportdienstleister, die diese Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark haben, nutzten die Gelegenheit, ihre Meinung im WirtschaftsDialog zu verdeutlichen und setzten sich mit dem Status quo und der möglichen Zukunft des Lang-Lkw auseinander. Des Weiteren zog Thorsten Witt, Leiter des ACO Auftragszentrum und Logistik, ein Zwischenfazit nach sechs Jahren von Ver- ladern und gab damit neue Diskussionsanstöße.

Auch das Thema „Antriebsalternativen“ spielte eine Rolle. Manfred Kuchlmayr von der Iveco AG stellte in seinem Vortrag die Vorteile alternativer Antriebe vor. Petra Adrianowytsch, Geschäftsführung für Unternehmensentwicklung und Vertrieb D/A/CH & HR, stellte daraufhin die ökologischen und ökonomischen Innovationen für den Güterverkehr dar und Joachim Wallenstein, Director Marketing and Communication RIO, MAN München, Deutschland fesselte die Zuschauer mit seinem Vortrag über „Neue Wege der digitalen Transformation – vom Fahrzeughersteller zum Anbieter digitaler Lösungen“. Abschließend gab Arno Schindler, Verkaufsleiter neue Technologien bei der Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG, einen Einblick in die Staplerflotte und fasste ganzheitliche Aussagen auf einen Blick zusammen.



Zahlreiche Besucher und Aussteller nutzten die Gelegenheit, um mitzudiskutieren, Fragen zu stellen oder bestehende und zukünftige Probleme zu thematisieren.

Veröffentlicht am: 07.12.2016