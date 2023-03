Spezialist in Sachen Sicherheit und Gesundheit

Hamburg (KV/em) Unternehmen sind für die Arbeitssicherheit und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter verantwortlich. In Deutschland müssen sich die Unternehmen allerdings mit einer großen Anzahl von Vorschriften und Gesetzen in diesem Bereich auseinandersetzen. Da kann es bei Nichteinhaltung der Vorschriften, sei es aus Unkenntnis oder Fahrlässigkeit, schnell zu hohen Geldbußen kommen.



Hat ein Unternehmer z. B. nicht überprüft, ob sein Fahrer einen gültigen Führerschein besitzt, kann er neben einem Bußgeld auch mit Punkten in Flensburg rechnen. Versäumt es der Arbeitgeber vor Arbeitsbeginn eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und es passiert ein Unfall, so beträgt hier allein schon das Bußgeld 3.000 Euro, ganz abgesehen von den weiteren Konsequenzen, die durch eine ordnungsgemäße Unterweisung der Mitarbeiter hätten verhindert werden können.



Um Schadensfälle zu vermeiden, ist eine umfangreiche Information und Schulung von Führungskräften und auch Mitarbeitern unbedingt notwendig. Unterstützung hierbei erhalten Unternehmen aller Branchen von den Spezialisten der SVG, die seit über 50 Jahren mehr als 60.000 Betriebe mit 310.000 Mitarbeitern auf dem neuesten Stand im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz halten. Hierbei garantiert die enge Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften und staatlichen Überwachungsorganen die hohe Qualität der Ausbildung.



Das Beratungsangebot ist breit gefächert. Es reicht von der sicherheitstechnischen Betreuung der Unternehmen über Durchführung von gewerbespezifischen Schulungen wie z. B. Gabelstaplerausbildung, Brandschutz oder auch Ladungssicherung über die Prüfung von Betriebsanlagen bis hin zur Arbeitsplatzgestaltung. In allen Fragen der Arbeitssicherheit und Gesundheit garantiert die SVG Hamburg eine persönliche und schnelle Beratung direkt vor Ort. So ist gewährleistet, dass Firmen zeitnah und vor allem flexibel auf die Erfordernisse des Arbeitsschutzes reagieren können.



Weitere Informationen zum Thema Arbeitssicherheit finden Interessierte auch im Internet unter: www.svg-hamburg.de

Veröffentlicht am: 16.05.2017