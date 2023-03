Von Hühnern und Eiern in der Geldanlage

Stockelsdorf (lm/sw) Was haben Hühner und Eier mit dem Thema Geldanlage und Geld ansparen zu tun? Das erklärte Wiebke Schattschneider auf der B2B NORD am 27. April und sprach in ihrem Vortrag über mittel- bis langefristige Anlagestrategien.



„Die regelmäßige Miete aus einer vermieteten Immobilie aber auch die Dividende einer breit gestreute Anlage in Aktien oder Aktienfonds ist hier ratsam“, so Wiebke Schattschneider. Während bei der Immobilie jedoch die Wertentwicklung eher zweitrangig sei und auch nur wenig Beachtung fände, würden trotz langfristiger Strategie viele Anleger immer wieder in kurzen Abständen auf die Entwicklung ihrer Aktienanlage schauen. „Das ist so, als würde man regelmäßig sein Huhn wiegen, obwohl der Fokus auf dem regelmäßigen Eierlegen liegt“, zog die Finanzexpertin den Vergleich.



Planbarer und konstanter Ertrag im Fokus

Am Messestand fanden die Messebesucher unter anderem ein Metallhuhn und wer wollte, konnte sich mit gekochten wie auch süßen Eiern stärken. Hier, aber auch nach dem erfolgreichen Vortag, wurde rege diskutiert, warum viele Deutsche dem Thema Aktienanlage immer noch skeptisch gegenüberstehen. Wiebke Schattschneider erklärte: „Wer bereits in Aktien investiert hat, verhält sich je nach Entwicklung und aktueller Nachrichtenlage gerne wie ein aufgescheuchtes Huhn, statt besonnen und umsichtig zu agieren. Die anzulegenden oder anzusparenden Gelder sollten breit gestreut werden, um das Risiko und die Abhängigkeit von der Entwicklung einzelner Anlageklassen zu reduzieren.“ Anschließend bedankte sich Wiebke Schattschneider für das Interesse an ihrem Vortrag und die anregenden Gespräche zu den Möglichkeiten der alternativen Geldanlage.

