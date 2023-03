Mit den Tank- & Servicekarten der SVG sicher versorgt

Hamburg (em/sh) Ein Unternehmen benötigt eine sichere und zuverlässige Lösung, um kontrolliertes und bargeldloses Bezahlen vieler verschiedener Leistungen im In- und Ausland zu gewährleisten. Als Beratungs- und Servicepartner für die Transport- und Logistikbranche ist die SVG-Hamburg diesbezüglich ein zuverlässiger Ansprechpartner. Die Auswahl der Tank- und Servicekarten, individuell auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten bringt jede Menge Vorteile und ist sehr beliebt.



In mittlerweile 24 Ländern Europas, sind Transportunternehmen heute mit der SVG ESSO Card sicher versorgt. Dabei bleibt der persönliche Ansprechpartner der SVG immer in der Nähe und unterstützt jederzeit bei Fragen. Tanken an 6.500 LKW-Tankstellen, Autobahntankstellen und Autohöfen, kein Problem. Hier gibt es rund um die Uhr alles, was für die Versorgung der Fahrer und des Fuhrparks wichtig ist.



Mit der SVG ESSO CARD gibt es eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten, die ganz nach Bedarf genutzt werden können – natürlich allesamt bargeldlos. Das erspart Reisekostenvorschüsse, vereinfacht die Zahlungsabwicklung und sichert so die Liquidität. Fragen zu den Tank- und Servicekarten beantwortet gerne der Ansprechpartner der SVG-Hamburg, Herr Paul Simon.



Weitere Informationen finden unter: www.svg-hamburg.de

Veröffentlicht am: 10.08.2017