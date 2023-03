500 Euro Spende für SOS-Kinderdorf

Norderstedt (jj/lm) Im Rahmen der feierlichen Einweihung des neuen Standortes der Büro- Profis konnten alle Gäste an einer spannenden Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gab es ein wahres Schmuckstück: den Hocker „Ergo“ der Firma Löffler. Diese stellten den schnörkellosen, schlanken Bürohocker eigens für das Gewinnspiel zur Verfügung.



„Wir geben zu, eigentlich wollten wir mit dem Gewinnspiel nur möglichst viele Gäste anlocken“, erzählt Andreas Preugschat mit einem Augenzwinkern. „Wir haben nämlich darum gebeten, auf kleine Präsente zu verzichten und stattdessen lieber für das SOS-Kinderdorf Harksheide zu spenden. Es ist eine schöne Summe zusammengekommen, die wir dann auf 500 Euro aufgerundet haben.“



Gemeinsam mit der kleinen Leonie kam Manfred Thurau in die neuen Räume der BüroProfis und nahm den symbolischen Scheck von Inhaber Andreas Preugschat entgegen. „Wir freuen uns sehr über das Engagement und die Hilfe. Wie immer wird jeder Cent für die Kinder eingesetzt, ob nun für ein neues Paar Schuhe oder Schulmaterial“, so Manfred Thurau.

Veröffentlicht am: 27.10.2016