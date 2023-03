90 Jahre Grundschule Friedrichsgabe

Norderstedt (kk) Neunzigste Geburtstage sind ein Grund zu feiern. In Friedrichsgabe wird dieser besondere Geburtstag der Grundschule mit einem großem Fest begangen. Um 12 Uhr startet ein Umzug von der Pestalozzistraße/Ecke Bahnhofsstraße, ab dann gibt es Spiel und Spaß bis 17 Uhr.



Grundschüler gewesen?

Viele Friedrichsgaber werden sich nun an ihre Schulzeit erinnern. Denn der Lernort feiert ein großes Jubiläum. Die Teilnehmerschar und die Bereitschaft gemeinsam ein Schulfest im Stadtteil auf die Beine stellen ist groß. „Wir freuen uns besonders, dass so viele Akteure beim geplanten Umzug dabei sind“, sagt Anette Korn, Schulleiterin der Grundschule Friedrichsgabe. Sie hofft, dass noch möglichst viele ehemalige Schülerinnen und Schüler zu dieser Feier kommen.



Viele Teilnehmer

Der Umzug ist ein Highlight gleich zu Beginn der Veranstaltung. Mit dabei sind nach heutigem Stand: Der Musikzug TURA Harksheide, verschiedene Gruppen des SVF Friedrichsgabe, die Jugendfeuerwehr, Kinder der islamischen Gemeinde, das DRK mit dem Jugendwerk, Pastorin und Pastor Wallmann, Senioren aus Friedrichsgabe sowie natürlich alle Kinder und Kollegen der Grundschule Friedrichsgabe und auch pensionierte Kolleginnen und Kollegen. Der Weg des Umzuges führt vom Start: Ecke Pestalozzistraße/Bahnhofstraße, links in die Bahnhofstraße, rechts in den Distelweg, rechts in die Glockenheide, rechts in den Bartelsgang, links in die Bahnhofstraße und rechts in die Ostdeutsche Straße.



Fest auf dem Schulhof

Spiel und Spaß gibt es von 12 bis 17 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule. Mit Hüpfburg, Kleinfeld-Tennis und dem Steiger des Betriebsamts, der einen tollen BBlick auf die Schule ermöglicht über kulinarische Spezialitäten der Islamischen Gemeinde bis hin zu Schulführungen reicht das Angebot. Mit Ständen vertreten sind auch die Bücherei, die Kirchengemeinde, das DRK und die Sportvereine.



Jubiläums-Postkarte

Extra für das Jubiläum hat die EGNO eine neue Postkarte ihrer beliebten Sympathiefigur dem Schaf Frederik entwerfen lassen – die Karte gibt es auch auf dem Schulfest beim Stand der EGNO. Die Grundschule Friedrichsgabe ist schließlich die erste Schule für die Kinder im Frederikspark. www.frederikspark.de



Foto: Am 13. September wird gefeiert: 90 Jahre Grundschule Friedrichsgabe. Extra hierfür gibt es zum Fest eine neue „Frederik-Postkarte“ der EGNO.

Veröffentlicht am: 25.08.2014