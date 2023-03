Am 13. November schon etwas vor?

Norderstedt (em/ab) Auch in diesem Herbst, am 13. November, werden Andreas Preugschat und sein Sohn Niklas den Besuchern auf der B2B NORD in Hamburg Schnelsen aktuelle Neuheiten sowie Bewährtes präsentieren.



„Zu unseren beliebten Modellen des Herstellers ,Löffler’ gesellt sich dieses Jahr die neue Linie Medic“, so Andreas Preugschat von Büro- Profi Nord. „Denn zu den allseits bekannten und oft beschriebenen Problemen der unteren Bandscheibe gesellen sich oft auch Erkrankungen am Steißbein oder Schmerzen der Beine dazu. Auch diese schränken das Sitzen massiv ein und können zur zeitweisen oder ständigen Arbeitsunfähigkeit führen“, so der BüroProfi weiter. „Testen Sie die Stühle, Sie werden erstaunt sein, wie durch wenige bauliche Veränderungen ein ganz neues Sitzgefühl entsteht und die Schmerzen bei längerem Sitzen einfach weg bleiben!“



Beliebte Klassiker

Zu dem bewährten Sortiment wie den Sitzund Stehtischen, den Sideboards und Besprechungstischen der Firma fm-Büromöbel, deren Werksvertretung BüroProfi Nord in Norderstedt inne hat sowie die individuellen Beleuchtungskonzepte gesellt sich diesmal ein ganz neues Möbelprogramm dazu. „Wir freuen uns, unseren Kunden das system4 der Firma viasit vorstellen zu dürfen“, berichtet Andreas Preugschat weiter und erläutert das Besondere an diesen Büromöbeln, die durch ihre Leichtigkeit und Flexibilität auch problemlos als Wohnmöbel dienen können. „Das system4 basiert auf vier Grundelementen, die sich problemlos miteinander verbinden lassen. Sie können die Schränke dem Raum individuell anpassen und sollte Sie mal die Lust an Veränderung packen, kein Problem. Nehmen Sie die Module auseinander und stecken Sie sie neu zusammen. Schon haben Sie eine ,neue’ Einrichtung, ohne einen Cent ausgegeben zu haben. Und die Flexibilität geht nicht zu Lasten der Stabilität“, ergänzt Andreas Preugschat abschließend.



Foto: Der Traum von einem komfortablen Büro mit ergonomischen Möbeln muss nicht länger ein Traum bleiben. BüroProfi Nord berät seine Kunden über Neuheiten und Möglichkeiten in der gewünschten Preiskategorie.

Veröffentlicht am: 22.10.2014