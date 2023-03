Are you ready for Disruption?

Hamburg (em/la) Disruption – was ist das überhaupt? Bereits 2015 wurde der Begriff zum „Wirtschaftswort des Jahres“ gekürt. Fakt ist, wir stecken längst mittendrin. Und erleben den Übergang von einer alten in eine neue Welt. Dabei geht es nicht bloß um Digitalisierung, sondern um die Grundlagen unseres beruflichen wie privaten Lebens, die ziemlich durcheinandergewirbelt werden. Disruption – für manche klingt das bedrohlich, nach Machtübernahme durch künstliche Intelligenz und dem Verlust von Arbeitsplätzen. Gleichzeitig schwingen aber auch Weiterentwicklung, Innovation und frischer Geist mit.



Und was bedeutet das für Weiterbildung, wie wir sie heute kennen? Werden Speaker schon bald durch Roboter ersetzt? Werden Keynotes nicht mehr live vor Ort, sondern via Hologramm gehalten? Diesen und weiteren Fragen widmet sich die German Speakers Association auf ihrem Jahreskongress, der vom 6. bis 8. September in Berlin stattfindet. Ganz im Sinne der Vernetzung ist das Event auch gleichzeitig die zweite European Convention. Das bedeutet: jede Menge spannende Keynotes, Workshops, internationale Gäste, Weiterbildung, Networking und intensiver Austausch zu aktuellen Trends und Innovationen.



Höhepunkt der Convention ist der feierliche Galaabend am 8. September. Zum neunten Mal wird die GSA den „Deutschen Rednerpreis“ verleihen. Ausgezeichnet werden nicht nur prominente Vortragsredner, sondern auch Persönlichkeiten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, die mit der Kraft ihrer Sprache Menschen und Medien bewegen. In den vergangenen Jahren nahmen u.a. der ehemalige Außenminister und Vizekanzler, Dr. h.c. mult. Hans-Dietrich Genscher, Prof. Dr. Margot Käßmann, Dr. Dieter Zetsche, Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Roman Herzog sowie Peer Steinbrück die Auszeichnung entgegen. Auch 2018 wird wieder eine profilierte Persönlichkeit ausgewählt.



Können Sie Speaker? Mit der GSA Academy zum begeisternden Redner werden

Erinnern Sie sich noch an das unangenehme Gefühl in der Magengegend, wenn Sie in der Schule oder später an der Uni ein Referat halten mussten? Die meisten von uns schlagen sich inzwischen wacker und schaffen es trotz Lampenfieber, eine repräsentable Präsentation vor Kunden, Kollegen oder der Geschäftsleitung zu halten. Aber ganz ehrlich: Menschen begeistern ist nochmal eine andere Hausnummer. Natürlich gibt es zu dem Thema eine nicht enden wollende Flut an Ratgebern und Videocoachings – und jede Menge gute Vorbilder. Doch es ist nicht damit getan, nur abzuschauen, was andere tun. Denn Ihr Vortrag wird dann immer genau das bleiben – ein Abklatsch. Es kommt nicht darauf an, ob Sie sich zum Rhetorikweltmeister trainieren oder Schauspielstunden nehmen, um an Ihrer Bühnenpräsenz zu arbeiten. Viel entscheidender ist es, eine überzeugende Botschaft mit einem individuellen Zugang zu verbinden.



Sie möchten auf der Bühne stehen, Ihre Erfahrungen teilen und Menschen inspirieren? Die Redner-Akademie des Berufsverbandes verfügt über einen Pool namhafter DozentInnen, die Sie binnen eines Jahres an 9 Wochenenden mit insgesamt 38 Seminaren berufsbegleitend in einer überschaubaren Gruppe in alle Aspekte des Professional Speakings einführen und individuell begleiten. Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer ihr Zertifikat als „Professional Speaker GSA“, das ihnen bei einer feierlichen Ehrung im Rahmen der GSA Convention verliehen wird. Überlegen Sie besser nicht zu lange: Bewerbungsschluss ist der 30. September 2018, die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt!



Veröffentlicht am: 12.06.2018