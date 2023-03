Live-Inspirationen für Ihre Veranstaltung

Hamburg (em/mp) Neue ergonomische Bürostühle für alle, einen Obstkorb in der Teeküche und ein gemeinsames After-Work-Event? Nett gemeinte Ansätze, doch die Motivation Ihrer Mitarbeiter werden Sie so nicht langfristig hochhalten können.



Wie wäre es stattdessen, den Funken der Begeisterung mit einer motivierenden Keynote überspringen zu lassen – etwa im Rahmen Ihrer Jahresversammlung oder anderer Events? Die gute Nachricht: Sie müssen nicht stundenlang Kataloge wälzen oder sich durchs Internet klicken, um passende Referenten zu finden.



GSA Business Forum 2019

Mit dem „GSA Business Forum“ bieten wir Ihnen am 15. Januar im Kongresszentrum der Westfalenhalle Dortmund die Möglichkeit, an nur einem Tag 13 verschiedene Business-Speaker und GSA-Mitglieder live zu erleben und sich persönlich ein Bild von ihren Vortragsinhalten sowie deren Stil und Wirkung zu machen. Welcher Redner eignet sich besonders für einen Vertriebskongress, welches Thema spricht Frauen bei einem Kundenevent an?



Antworten auf diese Fragen geben professionelle Referenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben bekannten Gesichtern wie Nils Bäumer, Stephanie Borgert und Claudia Hupprich erwarten die Teilnehmer außerdem die „Stars von morgen“ – die fünf besten des GSA Newcomer Castings.



Die Nachwuchsspeaker sorgen dabei mit packenden Vorträgen für ein abwechslungsreiches Programm: Marcel Almeida doCarmo zeigt auf, wie sich der Gesundheitsfaktor Wertschätzung positiv auf die Lebensqualität auswirkt. Unternehmensberaterin Anke Tielker stellt den Weg, die Relevanz und den Wert einer bewußt getroffenen Entscheidung in den Mittelpunkt ihres Vortrages „Punktlandung“.



„Raus aus der Konkurrenzfalle!“ heißt es bei Ulrike Stahl. Für sie steht fest: Silo-Denken und Revierverhalten haben ausgedient! Ähnlich sieht das auch Steven Mc Auley, der in seinem Vortrag „Ideen akzeptieren ist wie Kaffee trinken“ ergründet, welches Geheimnis hinter dem erfolgreichen Austausch von Ideen steckt. Von Ultra Trail Läuferin Annabel Müller erfahren die Zuschauer, wie die „Expedition Erfolg“ gelingen kann, warum Motivation Luxus ist und wieso Komfortzone und Krise nicht nur im Lexikon recht nahe beieinander liegen.



WORK IN THE PARK – menschlich. digital. fokussiert.

Nach der Convention ist vor der Conference! Auf Grund des fulminanten Erfolgs der Premiere wird vom 28. bis 29. März die zweite GSA Winter Conference stattfinden – dieses Mal im PARKS Nürnberg. Im Vordergrund wird wieder die gemeinsame Arbeitsatmosphäre stehen: Unter dem Motto „WORK IN THE PARK – menschlich. digital. fokussiert. werden die Teilnehmer gemeinsam neue Ideen entwickeln und in Vorträgen und Workshops unter anderem beleuchten, welche digitalen Tools Training und Speaking bereichern können, wie sich zeitgeistgemäße Themen finden lassen und mit welchen Strategien es gelingt, sich weder mental noch beruflich von der Digitalisierung aus der Ruhe bringen zu lassen.



Über die GSA

Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit über 6.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen.



Veröffentlicht am: 05.12.2018