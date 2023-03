Ausgefallene und süße Werbeideen jetzt auch im Onlineshop

Hamburg (th/lr) Auf der Hamburger Wirtschaftsmesse wird es am Stand 147 wieder schokoladig. Die Schokoladendruckerei ist mit einer breiten Produktpalette speziell auf Firmenkunden abgestimmt vor Ort. „Mit welchen Präsenten bleibe ich im Kopf und hebe mich von den klassischen Give-aways ab?“ Auf diese Frage hat Geschäftsführerin Ilka Reher eine süße Antwort: bedruckte Schokolade in allen vorstellbaren Variationen.



Wer einzigartige und qualitativ hochwertige Geschenke für seine Kunden oder Geschäftspartner sucht, für den entwickelt Ilka Reher die passenden Ideen. Wählen kann man zwischen der Tafel feinster belgischer Schokolade mit dem eigenen Firmenlogo, Visitenkarten, Pralinen oder vielen anderen schokoladigen Möglichkeiten. Das ganze Sortiment wird durch die individuell zusammengestellten Präsentkörbe abgerundet, die mit sämtlichen Produkten der Schokoladendruckerei bestückt werden können, nach Belieben auch mit erlesenen Weinen und Likören sowie anderen Präsenten.



„Wir haben schon sehr viele, individuelle Produkte für unsere Kunden kreiert, um Werbebotschaften zu unterstreichen. Auf der B2B NORD nutze ich die Chance, detailliert Projekte mit den Kunden zu besprechen und zu zeigen, was mit Schokolade alles möglich ist“, so Ilka Reher. Eine große Übersicht über die Produkte vermittelt auch der neu gestaltete Onlineshop. Hier ist es ab sofort möglich, die eigenen Ideen einzubringen und das gewünschte Produkt zu gestalten. www.die-schokoladendruckerei.de



Foto: Ilka Reher präsentiert sich mit ihrem Stand auf der B2B NORD.

Veröffentlicht am: 27.03.2014