Beeindruckend  das neue WELCOME-Programm

Norderstedt (em/ls) Eingangsbereiche müssen Wirkung zeigen, sollen einladend und zugleich repräsentativ sein. Hier zeigen sich Charakter und Philosophie des Hauses. Besonders dann, wenn es um Kunden und Geschäftspartner geht. Aber auch die eigenen Mitarbeiter können hier immer wieder positiv eingestimmt werden.



Auch Andreas Preugschat von BüroProfi Nord weiß, dass es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt. „Der Besucher soll sich vom ersten Augenblick an aufgehoben und willkommen fühlen, das erleichtert die Zusammenarbeit in einem erheblichen Maße. Der freundlich angebotene Kaffee schmeckt in einem schönen Ambiente doch gleich noch mal so gut.“ Seinen Kunden bietet Andreas Preugschat maßgeschneiderte Lösungen für den Empfangsbereich, gern im Materialmix von satiniertem Glas über Holz bis zu Granit, alles ist möglich! Zudem dürfen die passenden Besucher- oder Loungemöbel natürlich nicht fehlen. Eine kostenlose Beratung inklusive 3DPlanung ist für den BüroProfi für seine bestehenden und neuen Kunden natürlich selbstverständlich.

Veröffentlicht am: 18.06.2014