Bequem und sicher  die SVG Tank- & Servicekarten

Hamburg (em/sh) Die Anforderungen der Unternehmen an Tank- & Servicekarten sind sehr unterschiedlich. Fest steht, dass bei allen Varianten, die die SVG-Hamburg anbietet, der Kunde attraktive Rabatte sowie ein hohes Maß an Flexibilität und Transparenz beim Einsatz der Tank- & Servicekarten erfährt.



SVG Total Card

Hier gibt es keine System- und Kartengebühren und zudem noch Nachlässe auf Diesel und Benzin je nach Umsatz. Rabatte für Fahrzeugwäschen, Motorenöle und Schmierstoffe an TOTAL Tankstellen, sowie Nachlässe im europäischen Ausland sind möglich.



Als Beratungs- und Servicepartner für die Transport- und Logistikbranche weiß die SVG-Hamburg welche Erfordernisse für den Einsatz der Karten wichtig sind. Gemeinsam mit den Unternehmen wird der Bedarf ermittelt. Fragen wie „Welche Routen werden gefahren, d.h. wo soll die Karte eingesetzt werden?“ oder „Welche Leistungen soll der Pannenservice enthalten?“ werden ebenso geklärt wie zusätzliche gewünschte Serviceleistungen.



Fragen zu den Tank- & Servicekarten beantwortet gerne der Ansprechpartner der SVGHamburg, Paul Simon.



Weitere Informationen finden Interessierte auch im Internet unter: www.svg-hamburg.de

Veröffentlicht am: 01.09.2016