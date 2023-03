„Bitte, nehmen Sie Platz“

Norderstedt (jj/sv) Am 14. April, pünktlich um 9 Uhr, laden die BüroProfis Andreas und Niklas Preugschat an ihrem Messestand wieder zum Probesitzen ein. Neben zahlreichen ergonomischen Stühlen zeigen sie den Gästen an ihrem Stand auch gerne die neuesten Trends rund um die Büroeinrichtung.



„Meine langjährige Erfahrung hat mir eines gezeigt: Ein schickes Büro ist toll. Ein funktionales aber noch besser“, weiß Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord. „Die passende Ausstattung für das eigene Unternehmen zu finden, ist deshalb gar nicht so einfach. Wer sein Büro nicht ständig den neuen Herausforderungen entsprechend umbauen sowie hochwertige und langlebige Möbel haben möchte, sollte sich eingehend beraten lassen. Zudem bestehen Erweiterungsmöglichkeiten und eine Nachkaufgarantie“, rät Andreas Preugschat.



Der BüroProfi weiß genau, worauf es ankommt und berät seine Kunden bei allen Feinheiten rund um die Büroplanung – von der Anzahl der schließbaren Fächer über die nötigen Steh- und Sitztische bis zur Farbwahl, die die Außendarstellung des Unternehmens widerspiegeln. Besonders die Auswahl der passenden Bestuhlung legt er seinen Kunden immer wieder ans Herz. „Ergonomische Stühle sorgen für einen langanhaltenden Komfort und beugen Haltungsschmerzen vor. Das kommt nicht nur den Beteiligten eines langen Kundengespräches, sondern vor allem den Mitarbeitern zugute, die täglich mehrere Stunden im Büro verbringen“, erklärt Niklas Preugschat abschliessend.



Wer sich von den verschiedenen Stühlen und den individuellen Büromöbellösungen überzeugen möchte, für den ist die B2B NORD eine tolle Gelegenheit. „Kommen Sie vorbei und nehmen Sie Platz“, lädt Andreas Preugschat ein.

Veröffentlicht am: 12.04.2016