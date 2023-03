Börsenunabhängig investieren

Stockelsdorf (lm/jj) Welche Auswirkungen haben Schwankungen an den Kapitalmärkten für Anleger, die stark an der Börse investiert sind? Welches sind die Ursachen für diese Schwankungen? Finanzexpertin Wiebke Schattschneider kennt die Problematiken und bietet Lösungen hinsichtlich sicherer Kapitalanlagen.



„Grexit, Brexit, der Ukraine-Russlandkonflikt und politische beziehungsweise terroristische Krisen haben eines gemeinsam: Unternehmer verlieren ein planbares und stabiles Umfeld, volkswirtschaftlich können die Exporte zurückgehen, somit das Wirtschaftswachstum geringer ausfallen und die Gewinne bei den Unternehmen zurückgehen. Bei den Anlegern hat das Verunsicherung und Angst zu Folge. Als Konsequenz kommt es zu starken Schwankungen an den Kapitalmärkten, teilweise sogar zu panikartigen Reaktionen“, erklärt Wiebke Schattschneider. „Wenn Sie unabhängig von der Börse und den damit verbundenen Schwankungen investieren möchten, sollten Sie sich ein zweites Standbein über börsenunabhängige Investments aufbauen. Gerne berate ich Sie in einem persönlichen Gespräch zu den vorhandenen Möglichkeiten. In der nächsten Ausgabe des B2B NORD Wirtschaftsmagazins berichte ich ebenfalls darüber.“



Foto: Wiebke Schattschneider, Expertin für Vermögensanlage und -aufbau, berichtet über Probleme der privaten Anleger und Lösungen dafür.

Veröffentlicht am: 28.07.2015