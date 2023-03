BüroProfi Nord möbelt das Kontorhaus auf

Norderstedt (kv) Modern und funktional, so präsentieren sich die neuen Büroräume von BüroProfi Nord. Mit dem Umzug von der Segeberger Chaussee in das Kontorhaus an der Rathausallee 64-66 in Norderstedt erfüllte sich für Petra, Andreas und Niklas Preugschat der Wunsch in schöneren Räumen mit einem attraktiven Showroom die Vielfalt ihrer Büromöbelkonzepte präsentieren zu können. BüroProfi Nord ist Experte für eine funktionelle und ergonomische Büroplanung. Ob es um einen neuen Schreibtischstuhl, die richtige Bürobeleuchtung oder um eine komplette Büroeinrichtung geht, hier stehen die individuellen Bedürfnisse bei der Beratung der Kunden im Vordergrund.



„Wir hatten uns schon länger mit dem Gedanken an neue Büroräume getragen“, so Andreas Preugschat. „Die zentrale Lage hier sowie über 2.000 Parkplätze in den umliegenden Parkhäusern waren ebenso Argumente, wie auch die potentielle Laufkundschaft von Geschäftsleuten, Angestellten und interessierten Norderstedtern, die Lust auf neue Büromöbel bekommen sollen.“



Für die Elektroinstallationen und die Fußböden hatte sich Andreas Preugschat zwei weitere Fachfirmen aus Norderstedt mit ins Boot geholt. Elektro Münster war schon in den alten Büroräumen mit der Installation der Telefonanlage betraut. „Da es sich hier um eine Gewerbeimmobilie handelt mussten wir nur die Anschlüsse wieder aktivieren und konfigurieren, d. h. die Gegebenheiten waren hier sehr günstig um alle elektronischen Komponenten entsprechend zu positionieren“, so Elektromeister Andreas Münster.



Für die Fußböden war der fachliche Rat der Firma R. Suhr Innenausstatter GmbH gefragt. Parkettleger- und Raumausstattermeister Rainer Suhr: „Wir haben hier einen robusten Kunststoffdesignbelag verlegt, der aus einzelnen Planken besteht und wesentlich pflegeleichter ist als Teppich und eine viel bessere Trittschalldämmung als Laminat oder Parkett aufweist. Bei einer Auswahl von über 40 Dekoren haben wir die Farben hier vor Ort ausgesucht um die Wirkung direkt im Objekt zu sehen.



Das gerade diese drei inhabergeführten Firmen dieses Umzugsprojekt gemeinsam durchführen, ist kein Zufall. Gemein ist allen dreien, die sehr individuelle Betreuung ihrer Kunden. Die Beratung erfolgt stets vor Ort um das Angebot bestmöglich an die Gegebenheiten und Wünsche der Kunden anpassen zu können. Dazu gehört natürlich auch das Aufmaß, Planung und Durchführung in enger Abstimmung mit den Kunden. BüroProfi Nord und Kontorhaus – das passt einfach.

Veröffentlicht am: 02.08.2016