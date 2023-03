Büroräume passgenau planen

Norderstedt (lr/lm) Neue Büroräume mit passender Einrichtung? Kein Problem! Das Team von BüroProfi Nord sorgt für einen reibungslosen Ablauf, von der Planung bis zum Aufbau und der Übergabe. Eines der letzten Projekte war der Bezug neuer Büroräume der Firma Scanfriends in Bad Bramstedt.



„Sie suchen einen kompetenten Partner für Büroeinrichtungen? Dann sind Sie bei uns genau richtig“, verspricht Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord. „Denn wir bauen aus Ihren Wünschen und Vorstellungen ein Gesamtkonzept und unterstützen ganz nebenbei Ihre Arbeitsabläufe sowie die bürointerne Kommunikation!“ Das Team von BüroProfi Nord hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wohlbefinden in Büroräumen jeder Art zu steigern, um somit ein besseres Arbeitsklima zu schaffen und die Arbeitsqualität zu steigern. Der Ablauf ist dabei immer gleich. „Wir fahren zu unseren Kunden und verschaffen uns einen ersten Überblick über die Räumlichkeiten. Anschließend setzen wir uns mit den Auftraggebern zusammen und nehmen die Wünsche und Vorstellungen auf. Um eine bessere Übersicht der einzelnen Räume zu schaffen, erstellen wir eine passgenaue 3D-Animation. Hier sieht der Kunde auf einen Blick, ob alles für einen reibungslosen Arbeitsablauf bedacht wurde. Ist alles zufriedenstellend geplant, werden die Möbel bestellt und nach circa vier bis fünf Wochen geliefert. Ein geschultes Team baut die Möbel so auf, dass ein sofortiger Einsatz garantiert wird.“

Sascha Dieball, Geschäftsführer von Scanfriends, ist begeistert und würde diesen Service jederzeit weiterempfehlen. „Wir sind wirklich sehr zufrieden. Herr Preugschat und sein Team haben uns einen reibungslosen Ablauf versprochen und diesen haben wir auch bekommen. Besonders begeistert sind wir von der 3D-Animation. Wir konnten genau sehen, wie die ausgewählten Möbel in unseren Räumlichkeiten wirken und mussten nicht stundenlang in Katalogen wälzen und überlegen. Jetzt freuen wir uns, unsere ergonomischen Arbeitsplätze einzuweihen, die ganz nach unseren Vorstellungen und Wünschen eingerichtet sind.“ Andreas Preugschat ergänzt: „Der ständige Dialog mit den Kunden und ein vertrauenvolles Miteinander stehen bei uns im Vordergrund. Kommen Sie nach Norderstedt und besuchen Sie unsere Ausstellung, um erste Inspirationen zu sammeln. Anschließend stellen wir Ihnen gerne ein Gesamtkonzept zusammen und beraten Sie rund um das Thema Büroeinrichtungen.“



Foto: Andreas Preugschat und der erfahrene Möbelmontagedienst garantieren einen 100 Prozent passgenauen Aufbau mit Hilfe von 3D-Animationen. So sehen Kunden schon vor dem Aufbau, was sie erwartet.

Veröffentlicht am: 28.07.2015