Clever einrichten auf der B2B NORD

Norderstedt (lr/tk) Aktive Menschen benötigen aktive Tische, eben Schreibtische für alle Höhen und Tiefen des Arbeitsalltags. Das Team rund um BüroProfi Nord berät alle Interessierte gerne zu den neuesten Trends sowie ergonomischen Büromöbeln am 12. November auf der B2B NORD und bietet ebenso ein unschlagbares Preisangebot.



„Es ist ja nicht nur das ergonomische Sitzen auf den optimalen Stühlen wichtig, sondern auch die Bewegung über den Tag verteilt“, so Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord in Norderstedt.

„Stehphasen sollten maximal 20 Minuten dauern. Häufiges, kurzzeitiges Aufstehen ist besser als lange Stehphasen. Vermeiden Sie statisches Stehen! Wenn Sie sich an die Formel 10 Prozent Bewegen, 30 Prozent Stehen und 60 Prozent Sitzen halten, so erfüllen Sie die Mindestanforderung für bewegungsfördernde Arbeitsorganisation“, so der Experte weiter.



Optimale Lösungen finden

Die Sitz-Stehtische aus dem Hause BüroProfi Nord bieten für jeden die optimale Lösung. Ob als kleiner Schreibtischansatz von 80x80 Zentimeter oder als große Lösung von 200x100 Zentimeter, ob mit oder ohne „Memory“-Funktion – alles ist hier möglich.

Zudem kann sich der Kunde aus 21 verschiedenen Dekoren seine Lieblingsfarbe aussuchen. Das Büro ist komplett in lichtgrau gehalten und der Schreibtisch soll wenigstens etwas ausgefallener sein? „Kein Problem“, so der BüroProfi. „Wir bieten die Tischplatten auch mit Multiplexkanten an, sodass das Streifenmuster an der Kante das Möbelstück gleich deutlich moderner wirken lässt, ohne die Farbvorgabe im Raum zu stören. Sie können Ihren Alltag auf jeden Fall aktiver gestalten“, verspricht Andreas Preugschat. „Telefonieren Sie doch mal im Stehen, stellen Sie den Kopierer beziehungsweise Drucker weiter weg und schreiben Sie dem Kollegen keine Mail sondern suchen Sie ihn auf.“ Das fördert das Miteinander und schafft Bewegung. „Rufen Sie uns gerne an oder kommen Sie am 12. November an unseren Stand auf der B2B NORD in den MesseHallen Hamburg- Schnelsen und lassen Sie sich von den Vorteilen und einem unschlagbaren Messerabatt überzeugen“, so der Experte abschließend.



Foto: Andreas Preugschat berät Interessierte gerne und wird dafür sorgen, dass es bald auch im eigenen Büro einen „Aufstand“ gibt!

Veröffentlicht am: 02.11.2015