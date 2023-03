Das Firmenevent: Weihnachtsfeier

Bispingen (em/sh) Die Weihnachtsfeier als Jahreshighlight! Die Business-Partner bieten ein vielfältiges Angebot für außergewöhnliche Veranstaltungen rund um eine gelungene Firmenfeier. Wenn das Jahresende näher rückt, stellt sich wieder einmal die Frage – wo soll in diesem Jahr die Weihnachtsfeier stattfinden? Eine Antwort haben die BusinessPartner Bispingen, denn vor den Toren Hamburgs, inmitten der Lüneburger Heide bietet sich eine Vielzahl an vielleicht sogar noch ungeahnten Möglichkeiten.



Ob winterliche Team-Challenge, rasantes Kartrennen oder Kutschfahrt mit heißem Punsch durch das winterliche Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. Hier kommen alle Kollegen auf ihre Kosten! „Bei uns erhalten Sie lhre Weihnachtsfeier aus einer Hand! Wählen Sie aus den Bereichen Empfang, Menü oder Buffet, Getränke und unseren Eventbausteinen Ihre Favoriten. Wir stellen lhnen ein komplettes Paket für eine unvergessliche Weihnachtsfeier für Ihr Team oder lhre Mitarbeiter zum Komplettpreis zusammen”, verspricht Natascha Gellersen-Mielke von den BusinessPartnern Bispingen.



Bei einem weihnachtlichen Empfang wird es jedem „warm ums Herz”. Dafür sorgt die köstliche Feuerzangenbowle bei einem Empfang im Außenbereich mit Terrassenheizer oder einem romantischen Feuer zum Aufwärmen. „Für unseren Empfang haben wir noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten, ganz nachdem, was Sie sich für Ihre Weihnachtsfeier vorstellen”, so Natascha Geller- Wirtschafts.Nachrichten sen-Mielke weiter. So kann die weihnachtliche Stimmung gleich Einzug halten.



Eventbausteine für die Feier

„Wir haben eine breite Auswahl an verschiedenen Event-Möglichkeiten. Unsere Business- Partner machen es möglich”, weiß Frau Mielke. Ein unvergessliches Erlebnis ist der „Bispinger Grand Prix“ auf der Kartbahn des ehemaligen F1- und DTM-Piloten Ralf Schumacher. Oder suchen sie eine Weihnachtsfeier mit Schneegarantie? Dann sind Sie im Snow Dome in Bispingen genau richtig. Es wird Ihnen einen faszinierende Tagungs-, Incentive und Erlebniswelt geboten, die in dieser Dimension im gesamten Norden einmalig ist. Für längere Aufenthalte können Sie im *** Superior Resort Hotel Bispingen direkt auf dem Gelände der Erlebniswelt übernachten. Gemütlicher geht es auf der Punschtour mit der Kutsche durch das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide zu. „Eingepackt in Decken und gut versorgt mit warmem Punsch genießen Sie diese besondere Atmosphäre im – hoffentlich – verschneiten Naturschutzgebiet Lüneburger Heide.”



„Das Aushängeschild ist die Enten- und Gänsebräterei zur Weihnachtszeit. Selbstverständlich gibt es auch individuelle Menus und Buffets nach Wunsch der Gäste. Denn gelungene Feste sind unvergessliche Ereignisse im Leben. Dies sind nur kleine Auszüge und Vorschläge aus unserem vielfältigen Angebot“, so Natascha Gellersen-Mielke von den BusinessPartnern Bispingen abschließend.

Veröffentlicht am: 06.10.2016