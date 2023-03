Die Erlebniswelt direkt an der A7

Bispingen (em/sw) Direkt an der A7, Ausfahrt Bispingen, liegt mit der Erlebniswelt Snow Dome Bispingen, dem Hofbräu Wirtshaus und dem ***s RESORT HOTEL Bispingen eine außergewöhnliche Veranstaltungslocation, die in ganz Deutschland ihresgleichen sucht.



Am 21. Oktober 2006 wurde die Skihalle nach knapp 10 Monaten Bauzeit in Bispingen eröffnet. In der vollständig klimaneutral betriebenen Erlebniswelt ziehen Schneesportfans auf der 300 Meter langen Piste ihre Schwünge. Anfänger sowie Wiedereinsteiger sind bei den Ski- und Snowboardlehrern in der Sport Schule bestens aufgehoben. Im Funpark üben die Freestyler ihre Tricks, während im Rodel Park Familienspaß auf dem Schlitten garantiert ist. Freizeitsport und Umweltschutz besitzen in Deutschland hohen Stellenwert. Wie man beide Werte in Einklang bringt? Das zeigt der Snow Dome in Bispingen seit April 2011, als die erste Skihalle Deutschlands, die mit CO2-neutralem Strom betrieben wird. Der Strom stammt zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen.



Im November 2011 startete der Snow Dome das nächste Großprojekt. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Skihalle wurde das erste eigene Hotel eröffnet. Das Resort Hotel besteht aus 15 hochwertigen Blockhäusern der 3-Sterne-Superior-Kategorie und bie- Wirtschafts.Nachrichten tet Platz für bis zu 6 Personen pro Haus. Im August 2015 erhielt der Snow Dome Bispingen ein neues Gesicht, die neue Fassade erinnert an das berühmte Hofbräuhaus in München. Hier kann man in das Hofbräu Wirtshaus einkehren – gekühltes Original Hofbräu Bier und bayerische Spezialitäten sorgen für das leibliches Wohl der Gäste. Im Sommer lädt der Biergarten direkt am großen Spielplatz zum Verweilen ein. In den Wintermonaten sorgt an den Wochenenden bayerische Livemusik für einen gelungenen Abend. In der Dorfwirt Diskothek ist mit bekannten DJs Party angesagt.



Ob Jubiläen, Weihnachtsfeiern mit Schneegarantie, erfrischende Tagungen, motivierende Teambuilding-Events, coole Produktpräsentationen, Exklusivveranstaltungen oder Sommerfeste – die Kombination aus Erlebniswelt und dem Hofbräu Wirtshaus mit vielfältigen Möglichkeiten bietet die Chance, mehr aus einem Event zu machen. Für Abwechslung im Tagungsalltag, als Teambuilding-Maßnahmen oder klassische Incentives stehen spannende Rahmenprogramme auf dem Schnee zur Verfügung, die exklusiv im Snow Dome Bispingen das ganze Jahr zu buchen sind.



Am 19.11.2016 gibt es im Snow Dome Bispingen, anlässlich des 10. Geburtstags ein großartiges Konzert mit Stars wie Mickie Krause direkt auf dem Heidegletscher.

Veröffentlicht am: 28.10.2016