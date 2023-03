Die größten Fehler bei der Geldanlage Teil 2

Stockelsdorf (em/sh) Nach wie vor ist es am wichtigsten, sich vor der Geldanlage über die eigenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Ziele klar zu werden. Darauf aufbauend sollte man eine klare Strategie erstellen, der man dann folgt.



Ein weiterer Fehler folgt dem Motto: „Hin und her macht Taschen leer“.



Hastiges und unüberlegtes Investieren

Viele verkaufen zu früh und investieren dann oftmals zu hastig und unüberlegt. Angefeuert von den kurzfristigen Erfolgen, wollen viele Anleger dann noch mehr erreichen und verpassen dadurch den optimalen Zeitpunkt zum Ausstieg. Oftmals ignoriert man dann die negativen Resultate und fokussiert sich fast nur auf die positiven. Auch ist es für den einen oder anderen Anleger manchmal schwer, sich seinen eigenen Fehler einzugestehen. Wer an der Börse auf lange Sicht Erfolg haben möchte, kommt also ohne eine gute Portion Disziplin kaum aus.



Diversifizierung für das Portfolio

In letzter Zeit locken vor allem viele Startups mit astronomischen Renditen. Natürlich bieten kleinere Unternehmen oder Start-ups bessere Wachstumschancen, als das bei größeren Unternehmen der Fall ist. Diese können viel schneller expandieren und durch das Wissen der anderen Unternehmen sehr schnell aufholen. Doch Sparer sollten nie vergessen, dass erhöhte Renditechancen auch immer mit höherem Risiko verbunden sind. Aber als Diversifizierung für das Portfolio können sich Start-up Anteile durchaus anbieten.



Bereits in der Mai Ausgabe des B2B Wirtschaft Magazins berichtete Wiebke Schattschneider, Finanzplanerin bei der FiNUM. Private Finance AG, wie in der schnellen und hektischen Welt der Börsen der Überblick behalten und mit einfachen Grundprinzipien den größten Fehlern aus dem Weg gegangen werden kann.

Veröffentlicht am: 14.06.2018